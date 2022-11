Aumento en tarifa del agua no está bien definido financieramente: Contadores

Tijuana, BC.- El incremento del costo del agua por impuesto no estaría bien definido por Gobierno del Estado, señaló el integrante de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc).

Adolfo Solís Farías indicó que los aumentos que estarían relacionados a la inflación no tendrían justificación para encontrar la lógica detrás del impuesto, lo que tendría inconforme a la mayor parte de la ciudadanía.

Consideró que desde el aspecto constitucional los derechos deben ser acordes al costo del servicio, por lo que dice que es necesario cobrar conforme al servicio siempre para que se destine a la infraestructura hídrica.

Adolfo Solís Farías, integrante de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc). Foto: Emmanuel Castañeda

Mala calidad del producto

“Creemos que es necesario, pero si no tengo el líquido, me cobras más, viene con mala calidad el producto y no se garantiza esa eficiencia en la distribución, eso es lo que no se han puesto a pensar”, puntualizó.

Solís Farías resaltó que se necesita que las autoridades brinden transparencia en la distribución y calidad del recurso al momento de instaurarse el impuesto, de otra manera no cumplir con ello creará opacidad e inconformidad.