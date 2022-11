Aumentan detenciones de migrantes en zona SD-TJ

Tijuana BC.- Las detenciones de migrantes en su intento de cruzar de manera ilegal por Tijuana a Estados Unidos han incrementado 43% durante el presente año, principalmente por ciudadanos de Ucrania, Rusia, Rumania, Colombia y Cuba.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) establecen que durante el año fiscal 2022, que comprende de octubre de 2021 a septiembre 2022, fueron aseguradas 257 mil 556 personas en la zona de San Diego-Tijuana.

En ese mismo periodo de tiempo, pero de 2021, agregan las cifras oficiales, fueron detenidos 179 mil 951 migrantes en su intento de cruce de manera ilegal al vecino país.

Mantendrá tendencia

Especialistas en el tema migratorio consideran que esa tendencia se mantendrá en los próximos meses y que algunas de las personas pondrán en riesgo de vida para ingresar a Estados Unidos.

En el caso de las personas que buscan asiló, indicó Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante en Tijuana, al existir largas filas para ser atendidas por las autoridades estadounidenses, migrantes deciden arriesgar sus vidas y tratar de cruzar al vecino país de manera ilegal.

Señaló que son tres los principales factores para que las personas en contexto de movilidad decidan este camino, que es la desesperación, procesos de asilo lentos y desinformación.

Fallecen en incidentes

Recordó que algunos han intentado cruzar nadando por playas de Tijuana, sin embargo, se registrado varios casos en donde han fallecido ahogados.

Aseguró que como autoridad municipal les explican los riesgos de tratar de cruzar de manera ilegal, ya que podrían sufrir daños en su salud y de ser detenidos por las autoridades norteamericanas sus posibilidades de recibir asilo disminuirían drásticamente.

Es un negocio que cada vez es mucho más lucrativo, genera muchas ganancias y por lo tanto estas organizaciones pues lo promueven en los lugares de mayor éxodos, hemos visto de migración desde África”

Declaró.

Las investigaciones

El funcionario municipal consideró que las autoridades dedicadas a la investigación y detención de estos delitos se han visto lentas en atender este tema.

“Yo no veo acción de las autoridades, nosotros como dirección no podemos intervenir en eso y no estamos capacitados, ni tenemos la infraestructura, ni la facultad de investigar”, agregó.

Por su parte el subsecretario de Seguridad Estatal, Santana Octavio Martínez García, explicó que existe intercambio de información con las autoridades estadounidense para atender el tema migratorio.

“El flujo migratorio ha sido constante, ya no es la caravana que teníamos antes que llegaba de manera masiva, pero es un flujo constante que se está dando por los diferentes corredores para llegar al otro lado de la frontera.

“Patrulla Fronteriza nos comparte esto que para ellos es un riesgo porque el riesgo conlleva que hay vidas humanas que están transitando”, dijo.

Estrecha colaboración

Pese a que tanto el tráfico y la trata son delitos del fuero federal, explicó, la estrecha colaboración entre las autoridades de ambos lados de la frontera hace que en Baja California se realicen trabajos para su combate.

En cuanto a las actividades realizadas por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se encuentran labores de inteligencia que permiten identificar zonas de calor, así como también operativos y detenciones aún cuando la corporación tiene limitaciones de unidades y personal, indicó.

“Esto lo llevamos a cabo por medio del área de inteligencia en la que nos ayuda a focalizar los mapas de calor e incidencias que tenemos y por medio de las áreas sociales focalizamos donde está ocurriendo el evento y lo valoramos para poderlo atender de manera debida y en su proporcionalidad”, expresó Martínez García.

Los patrullajes

Por su parte, José Fernando Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), detalló que el trabajo de la Policía Municipal se centra en labores preventivas a través de patrullajes.

Asimismo, argumentó que cuando es detectado un incidente relacionado a estos delitos, se pone a los responsables a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque el problema se atiende en coordinación con las corporaciones de los 3 niveles de gobierno.

“Nosotros estamos atentos y patrullando la ciudad y cuando sabemos y detectamos cualquier tipo de delito ponemos a las personas a disposición de la Fiscalía, el tema de la trata de personas es un tema sensible”, señaló.

“Es un tema que se tiene que atender desde los 3 órdenes de gobierno y ahí pues nosotros estamos atentos para si hay que ajustar o modificar alguna estrategia de parte de la Policía Municipal, nosotros estamos abiertos a ese tema”, agregó.