Arturo González se apunta para la Gubernatura

El alcalde Arturo González Cruz no descartó su reelección o ser aspirante a la Gubernatura por Morena en las elecciones de 2021.

Sin embargo, consideró que no son los tiempos para hablar de política al enfrentar temas más importantes como la pandemia.

No me descarto porque ahorita me encuentro trabajando por la ciudad, pero no es el momento, estamos en una contingencia y eso es lo que tenemos que atender”, declaró.