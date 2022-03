Arranca en Baja California, la Organización Nacional "Empresarios por la Cuarta Transformación"

Tijuana, B.C.- Con gran optimismo arrancó en Baja California, la conformación de los comités municipales de la asociación “Empresarios por la Cuarta Transformación” (E4T), organización nacional apartidista que tiene como objetivo integrar una Agenda Temática, convocar a funcionarios a dar respuestas y presentar la problemática de cada municipio para su solución en el corto plazo.

Este movimiento es encabezado en nuestra entidad por el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, quien conoció de los notables avances que ha tenido su impulsor y fundador Javier Garza Calderón, que a mediados de este mes entregó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, un compendio de peticiones de 56 mil MIPYMES, además de planteamientos de migrantes en Estados Unidos, con apoyo de 40 Representantes, para incluir en Plan Reactivación Económica 2022.

La presentación de esta organización tuvo lugar a mediados de la semana, en una reunión privada llevada a cabo en un restaurante de la Zona Urbana Rio Tijuana en esta ciudad, con la participación también del Mtro. Carlos Ibarra Aguiar, Asesor Ejecutivo de Presidencia; el Lic. Eduardo Bravo Guerrero, empresario; y el Ing. Pedro Montejo Peterson, presidente INDEX Zona Costa.

Como objetivo central de la E4T, está el de elaborar una Agenda Temática de los sectores productivos de cada municipio, invitar a titulares de gobiernos o dependencias que corresponda resolver las peticiones o problemas, fomentando la interacción y coordinación directa con los gobernantes federal, estatal y municipales, para abreviar en las soluciones de cada asunto.

Correspondió al Mtro. Carlos Ibarra Aguiar, hacer la presentación y explicar a la nutrida asistencia lo que significa la E4T, sus orígenes, filosofía, motivaciones, planes y objetivos; enseguida el primer edil de Ensenada, dirigió un extenso mensaje para abundar en detalles los alcances de esta organización en beneficio de los profesionistas, empresarios y gobiernos.

Ayala Robles expresó su agradecimiento por la presencia de “tijuanenses, bajacalifornanos, empresarios, comerciantes y profesionistas, a quienes vamos a presentar esta organización que, como ustedes vieron, ya está en diferentes estados de la República Mexicana, donde sus afiliados ya se están organizando y atendiendo muchos temas”.

Enseguida, abundó: ¿Por qué surge la idea de crear esta asociación de Empresarios por la 4ª. Transformación?, porque, así como aquí se escuchó el planteamiento de algunos temas de interés público, como temas aduaneros, de la industria maquiladora, de los comerciantes, restauranteros, desarrolladores habitacionales, constructores y demás, que muchas veces no son atendidos, no son escuchados, y también, a las autoridades, nosotros que somos representantes populares, nos rebasan los problemas, nos rebasan las necesidades que tiene un municipio o un estado”.

Se cuestionó y respondió: “¿Y qué es lo que pasa con las organizaciones empresariales? Pues, que algunas tienen tintes o fines políticos, otras tienen intereses particulares o demás, y no resuelven, ni atienden a todos los sectores; por ejemplo, los de COPARMEX, está uno de sus representantes De Hoyos, está peleado con el Gobierno… y así como ese organismo, hay otros más que se manejan con tintes políticos y no tienen un acercamiento real el gobierno, con los ayuntamientos, con legisladores, y no se resuelven los problemas”.

Hizo saber que tuvo oportunidad de ver los avances logrados ya por esta organización, fundada e impulsada por Javier Garza Calderón, amigo personal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien arrancó con esta iniciativa que generó un movimiento para apoyar al sector productivo de todo el país.

“Mucho se ha dicho –citó- que la Cuarta Transformación está peleada con los empresarios y siempre lo ha dicho el Presidente, somos aliados de los empresarios, pero estamos en contra del dinero mal habido, lo que no se hace bien, que las riquezas generadas en la deshonestidad, asociadas con el narcotráfico o en empresas que están operando fuera de la ley”.

Agregó: “Creo que podemos apoyar, en lo general, a un sector productivo del país, y esto no se trata que vayamos nada más a apoyar a empresarios de un cierto nivel, porque sabemos que hay una gran cantidad de comerciantes, abarroteros, profesionistas, que son parte del sector productivo de México”.

Dijo que mucho se ha criticado que el Gobierno de la República, “nada más está otorgando apoyos de programas, dando apoyos y apoyos a las personas, y que no enseñamos a la gente a ser emprendedora, a ganarse sus ingresos manejando su propia empresa”.

Refirió entonces que, recientemente visito una de las principales firmas de refrescos gaseosos, de la que sus directivos comentaron que en Tijuana hay un padrón de más de 6,000 tienditas de abarrotes o comercios que distribuyen sus productos, que en el municipio de Ensenada son aproximadamente 2,500 y que tienen un promedio de más de 17,000 representantes que venden sus mercancías a través de dichos negocios en las colonias populares.

Ejecutivos de la misma compañía, comentaron al Presidente Municipal de Ensenada, que están impartiendo cursos de capacitación a los comerciantes, y comenzaron a capacitar a sus distribuidores en las rutas, llegando al acuerdo de trabajar con esta gran empresa y hacer macro asambleas para empezar a impartirles talleres de mercadotecnia, de contabilidad, recursos humanos y demás que les son de mucho provecho para ser más eficientes en su actividad comercial.

“Con este ejemplo –expresó Ayala Robles-, nos damos cuenta que es muy importante apoyar a la ´Doñita´ que tiene su tiendita en la colonia, porque si le va mal o le llega una multa de 500 mil pesos, allí se cierra ese negocio, por no poder salir adelante, lo que afecta a los jefes de familia, a los hijos, sobrinos, etc., y se crea una mayor problemática que desemboca en la descomposición del tejido social”.

“Eso es muy grave –añadió-, porque esa gente no tiene sustento y manera de resolver sus necesidades apremiantes, lo que va a hacer que ese problema llegue a afectar a otros establecimientos comerciales, a los que llegan a vandalizar o a robar quienes perdieron sus modestos negocios”.

Hizo hincapié en que “la gente necesita dinero, necesita comer y salir adelante con sus planes de desarrollo personal o familiar; por eso, creo yo –dijo el primer edil ensenadense-, que si podemos hacer una buena mancuerna y sumarnos a organizaciones y empresarios destacados que ya están trabajando, podemos también apoyar a muchos otros que lo necesitan, al tiempo que vamos resolviendo los problemas de las ciudades”.

Apuntó con emoción: “Vamos a salir adelante… venimos a compartirles el objetivo, a motivarlos, a decirles que nos ayuden, que impulsemos este movimiento en Baja California; necesitamos nombrar un coordinador en cada municipio, para empezar a motivar y a organizar a las personas que se integren, para hacer un gran trabajo”.

Propuso invitar a Baja California, al iniciador de E4T, Javier Garza Calderón, para que platique de su relación con el Presidente de la República y sus ideas para apoyar a los mexicanos. “Acaba de estar el primer mandatario y le entregó un compendio de las necesidades que tienen detectadas en el país”.

Sugirió la posibilidad de que el propio Garza Calderón, podrá ayudar para hacerle llegar al jefe del Ejecutivo federal los planteamientos de los municipios de nuestra entidad. “Decirle qué necesitan los profesionistas, los comerciantes, los industriales, y presentarlos de manera directa, sin distinciones partidistas o ideológicas, y mucho menos contaminados con intereses particulares, como ocurre en algunas organizaciones que se no alcanzan a cumplir estos objetivos”.

“Ocurre con frecuencia, lo sabemos, que los directivos de un organismo equis no se hablan con el presidente municipal porque apoyaron a otros candidatos en las campañas electorales, hicieron declaraciones y descalificaciones, están peleados, etc., de manera que no se acercan con la autoridad y no se resuelven los problemas”, puntualizó.

Enseguida ejemplificó: “En la asociación Empresarios por la Cuarta Transformación” (E4T), si se nos presenta algún problema de un sector de la sociedad, levantamos el teléfono, hacemos una llamada directa a la alcaldesa o al alcalde de que se trate, y le decimos: ´Oye, hay este caso y necesitamos que nos ayudes a resolverlo´, para tener una respuesta directa”

“Muchas veces –puntualizó Ayala Robles-, los presidentes municipales o representantes populares, no nos enteramos de algunos casos o problemas, y hay mucha gente en los gobiernos que no se ha acabado de limpiar esas personas nocivas, corruptas, que nos echan a perder el trabajo que tanto nos ha costado para atender a la población como merece”.

Dijo a los asistentes que por esto mismo es importante esta interacción directa. “Ojalá y a ustedes les guste y se sumen, hay mucho que hacer y mucho trabajo que realizar; por eso pedí a Carlos Ibarra que me ayudara a invitarlos a esta reunión y que se integren, tomando en cuenta que él ya fue presidente del CCE a nivel estatal y de otras organizaciones”.

Ya que estén listos, “invitamos al señor Garza para que venga a Tijuana y nos acompañe a la toma de protesta de la primera mesa directiva de la E4T, que se haga una tribuna pública y allí mismo se le pueda exponer qué necesita Baja California, para entregarle todo documentado y que se lo lleve al Presidente de la República”.

También habló de exponerlos a la señora gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, “que seguramente le va a gustar que le hagamos los planteamientos, con los presidentes municipales, con los diputados, con quienes tengo buena relación, con todos”.

Acordaron que, en asambleas municipales, serán nombrados sus directivos para que tengan su propio comité y que se vayan atendiendo los temas y problemas que los sectores productivos presenten.

A esta primera reunión, asistieron también: Christian Vargas, Fernando Márquez, Jesús Castañeda, Eduardo Bravo Quintero, Alejandro Uribe, Elvia Patricia Portillo, Fernando Rubio, Lorena Bravo González, Jaime Brambila, Eduardo Bravo Guerrero, Luis Javier Rojas, Alejandro Del Valle, Lic. Enrique Caracoza, Mtro. Salvador Díaz González, Dr. Rogelio Herrera Sandoval, C.P. Alberto González, Dr. Sergio Soto, Dr. Sergio Díaz, Paulina Márquez, Eduardo Dorantes, Bruno Limón, Fernando Puente López y Mario Ojeda.