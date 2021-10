Aremi Fuentes vuelve acusar al INDE BC por engaños

Tijuana, B.C.- La medallista Olímpica Aremi Fuentes acusó al Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California de querer engañarla para firmar un adelanto de beca como si fuera el premio de 50 mil pesos por su resultado en Tokio 2020.

Una vez más el director del INDE, David González, falta a su palabra y de una manera tramposa, malintencionada, esta vez, trata de adelantar mi beca del periodo Julio-Agosto del presente año para si ellos tratar de justificar que se me pagó mi estímulo, la cantidad de 50 mil pesos”, mencionó la halterista que ganó el bronce en la categoría de 76 kilogramos.

El 12 de agosto, David González realizó una reunión en un restaurante de la Plaza Paseo Chapultepec para entregar cheques a los atletas y entrenadores del estado que participaron en la máxima justa del deporte, pero hasta la fecha, los premios que eran para quienes consiguieron preseas, siguen sin poder cobrarse. Hubo foto, pero no un cheque real.

“Es decepcionante que tenga que recurrir a esto, de pagarme el estimulo con mi propia beca, un pago que es mío, que es premio a mi esfuerzo, cuando el dinero del estímulo, está en el aire, no existe. Por eso tomé la decisión de no firmar ningún documento, no puedo permitir que se burlen así de mí”, mencionó Aremi Fuentes en un video en sus redes sociales.