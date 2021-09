Medallista Aremi Fuentes denuncia a Gobierno de darle cheque sin fondos

La medallista olímpica, Aremi Fuentes Zavala, denunció públicamente al Gobierno de Baja California, de haberle entregado un cheque sin fondos e inexistente, el cual le había sido dado como reconocimiento a su desempeño en Tokyo.

La deportista, destacó que se le hizo saber por parte del director del Instituto del Deporte, que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, no estaba interesado en apoyar el deporte, pese haber hecho pública la entrega del presunto apoyo ficticio.

El 12 de agosto tuvimos una reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, el director del Instituto del Deporte, David González Camacho, y se nos fue entregado un cheque, un estímulo de 50 mil pesos por el esfuerzo que hicimos en los juegos Olímpicos”, declaró.

“A la fecha, de la entrega del cheque de 50 mil pesos, no hemos visto reflejado el deposito, el cheque no existe, se me hace una falta de respeto que hayan utilizado la imagen de mí, como medallista olímpica, y el cheque no es que no tenga fondos, el cheque no existe”, declaró.

Aremi Fuentes supo que medallistas olímpicas recibieron por sus gobiernos una cifra de 350 mil pesos.

“Nos dieron una cifra extra de 24 mil pesos, pero esa era la cantidad de nuestra beca acumulada de meses anteriores que correspondía a la suma de becas atrasadas, el cheque no tiene fondos, no existe”, aseveró.

Aremi Fuentes, al platicar con medallistas olímpicas, supo que sus gobiernos les dieron una cifra de 350 mil pesos, y ganan mensualmente 20 mil pesos; en contraste, Aremi gana mensualmente 3 mil pesos, más 3mil 500 pesos para su alimentación.

“Llevo desde el 2014 representando al Estado de Baja California y le agradezco a la gente que me ha apoyado, pero sí, la verdad se me hace una burla lo que hicieron, habernos entregado ante los medios el cheque que no tiene fondos y no existe”, abundó.