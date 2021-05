Apuesta Milanés por tecnología para seguridad

TIJUANA, B.C.- Para atacar la inseguridad en Tijuana, la candidata de Movimiento Ciudadano, Adriana Millanés Salas, pretende instalar un total de 150 mil cámaras de vigilancia en el municipio.

En entrevista con Frontera, comentó que esto con la finalidad de tener una ciudad más vigilada en coordinación con la policía municipal.

Además, de resultar favorecida con el voto de la ciudadanía el próximo 6 de junio, buscará mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, especialmente en su remuneración económica.

Consideró que si existen los apoyos necesarios al personal policíaco, estos saldrán a la calle a proteger a la ciudadanía y también se acabarían las “mordidas”.

Aparte de la seguridad, dijo que la movilidad y la limpieza de la ciudad son los otros dos ejes en los que estará trabajando en la ciudad de ser la próxima alcaldesa de la ciudad.

Durante la campaña electoral ¿Qué le dice la ciudadanía, cuáles son sus necesidades?

Las necesidades son muchas, el tema principal yo creo que es al que todo mundo les afecta que es la inseguridad que estamos viviendo, pero por supuesto la movilidad, la limpieza, Tijuana es una ciudad tan bonita, que va en crecimiento, y ver que esta sucia, ver que esta rayada, ver que no hay iluminación… esos son mis tres ejes principales, lo que es la seguridad, lo que es la movilidad y lo que es la limpieza de Tijuana, esas son las tres que la gente me dice, lo que son los semáforos mal sincronizados, no hay banquetas en Tijuana.

En el tema de seguridad ¿Cuál es su propuesta?

No se han visto resultados porque la gente no tiene la voluntad, yo desde el inicio de mi gobierno, que va ser un gobierno de puertas abiertas, siempre trabajando con unión con la sociedad. Estamos queriendo implementar la colocación de 150 mil cámaras, que si se puede, durante los tres años de gobierno, todo mundo tiene un aparato celular, todo mundo puede estar vigilando nuestra colonia, pero en coordinación con la policía, esto aunado ya platiqué con las empresas de seguridad pública privada para hacer una alianza porque nos faltan policías, tenemos 2 mil 432, de esos, 500 están inactivos y otros 500 están de escoltas, entonces nos quedan mil 400 policías para toda la ciudad que es imposible.

Pero si los ayudamos a ellos a mejorar su situación económica, aumentarles su sueldo, desde el 2004 no les han subido el sueldo a los policías; yo estoy convencida que si nosotros les ayudamos a los policías con su sueldo, les ayudamos con el seguro de gastos médicos mayores que jamás han tenido, un seguro de vida que les quitaron, si les ponemos bien su uniforme, les damos herramientas necesarias para que ellos se puedan proteger, porque tampoco tienen cómo protegerse, se van los pobres sin sus armas a su casa, el sueldo está muy mal pagado, pero si nosotros hacemos el cambio, nosotros tenemos la voluntad, es nuestro primer factor importante para esta administración, es que el policía esté bien, si el policía está bien con gusto va salir a la calle a cuidarnos a nosotros, no va haber necesidad ni de moches ni mordidas.

Para el tema de las cámaras y el sueldo de los policías se requiere presupuesto ¿De dónde saldrá el recurso?

Son 9 mil 600 millones de pesos anuales -el presupuesto de Tijuana-, de esos el 70% se va a lo que es el gasto del ayuntamiento, pero con el 30% se puede hacerlo muy bien, siempre y cuando no haya corrupción, que el dinero llegue a donde debe de ir, por eso es tan importante colocar a las personas indicadas en los puestos, y eso lo vamos hacer de a través de… a mi que me den resultados de quien es la persona que está al frente, cero corrupción. Tendré un auditor conmigo 24 horas precisamente para que esté monitoreando cada dirección.

En el tema del presupuesto, mucho de este dinero se va al pago de los burócratas y cada año piden aumentos ¿Cómo hacerle frente?

Ahí si vamos a ser mano dura porque definitivamente yo veo que hay mucha gente aviadora, mucha gente que definitivamente no está cumpliendo con sus obligaciones y están recibiendo un sueldo y exigen, entonces vamos a checar que la gente realmente esté trabajando, que rinda en su trabajo, no voy a contratar personas de confianza, se va reducir para poder lograr tener el presupuesto que se necesita.

Otra de sus propuestas es la movilidad ¿Cuál es su propuesta?

Primero vamos a sincronizar urgentemente los semáforos; me di a la tarea de investigar que cuesta 38 mil dólares el control para tener sincronizado esos semáforos, segundo, vamos a verificar con lupa la licitación de lo que fue el SITT, los contratos, yo tengo mi negocio en la avenida Revolución y lo veo pasar con mucha tristeza con dos o tres personas solamente, no está funcionando, vamos a revisar si realmente va funcionar o si lo vamos a quitar, necesitamos implementar el uso de la bicicleta, vamos hacer unas ciclovía en lo que es el área del Centro, Zona del Río, la Mesa y si el SITT no está funcionando ese carril lo vamos hacer para personas con motocicletas y bicicletas.

Otro tema que la gente se ha quejado es las personas en situación de calle ¿Cuál es su propuesta para atender a esta población?

Voy a trabajar muy de cerca con las organizaciones civiles, con la Casa del Migrante, con el comedor del Padre Chava, si se puede ayudar a la gente, hay que brindarles un albergue, pero también las facilidades para obtener sus identificaciones para que ellos puedan también trabajar, eso necesitamos sacarlos a trabajar, pero la gente no les da trabajo porque no tienen ni cómo identificarse, entonces ayudarles en esa situación y brindarles espacios para que ellos puedan trabajar.

De sus compañeros candidatos ¿Quién es su más grande contrincante?

Pues la verdad no los veo como contrincantes, cada quien tiene sus propuestas, obviamente pues los dos que están más arriba, uno ya es un cartucho quemado, que viene a lo mismo, que ha echado mentiras y lo vamos a demostrar y la candidata de Morena nunca se ha presentado a ningún debate, no tengo el gusto de conocerla, tampoco me interesa porque si no se presenta es porque no tiene nada que ofrecer.

¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por usted?

Porque soy una mujer honesta, transparente, no tengo cola que me pisen, tengo las manos limpias, puedo voltear a ver a la gente a la cara, ahí está mi trayectoria completamente transparente, siempre he trabajado por la comunidad, soy de Tijuana, soy madre de familia, soy amiga, soy esposa, se trabajar por mi comunidad.