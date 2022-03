Aprueba arzobispo de Tijuana suspensión de partidos de fútbol

Tijuana, B.C.- La suspensión de los partidos de fútbol en México será una medida contundente para evitar que se repitan enfrentamientos, como el que ocurrió entre los fanáticos del equipo de Querétaro y Atlas.

Así lo consideró el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, quien lamentó la violencia dentro del deporte.

Ayer se iba a celebrar el partido de Xolos Tijuana contra Atlético San Luis en el Estadio Caliente.

Me parece que es lo primero que se tiene que hacer como un escarmiento, como una manera de hacer conciencia en toda la comunidad, particularmente en medio del deporte, para que pongamos los medios, los recursos, y esto no vuelva a acontecer, desde luego que es muy doloroso", sostuvo el arzobispo.

Opinó que la violencia en las canchas deportivas atenta contra el derecho a las familias a divertirse en un ambiente sano, por lo que no debe pasar desapercibida.

Moreno Barrón comparó la refriega de los seguidores del balompié con la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Que no vuelva a suceder en Querétaro ni en Tijuana ni en ningún otro lado del mundo porque esto no es si no una expresión muy cercana a nosotros de lo mismo que está aconteciendo en Ucrania", sostuvo

En ese sentido, dijo que la Arquidiócesis se unirá a las iniciativas del Papa Francisco para lograr la paz entre los rusos y ucranianos debido a que han muerto personas inocentes.

Afirmó que auxiliará a los migrantes de esas nacionalidades si es que deciden refugiarse en el territorio mexicano.

El representante de los católicos en el Estado declaró lo anterior en el marco de la XXII Marcha Caravana por la Familia, la Vida y la Paz, que se realizará el sábado 12 de marzo a las 8:30 horas.

Será una caravana de automóviles que partirán desde el ex Toreo Tijuana hasta el Instituto México.

Personas privadas de la libertad tienen derecho a condiciones dignas

En otro tema, Francisco Moreno Barrón indicó que las personas privadas de la libertad (PPL) en el Cereso de La Mesa de Tijuana tienen derecho a vivir en condiciones dignas, sin importar los delitos que hayan cometido.

Esto después de que el sábado las PPL se manifestaron para exhibir las carencias de alimentación, atención médica y espacios seguros.

Moreno Barrón señaló que ese ambiente no contribuye a su reinserción social.

"La voz de los familiares de quienes buscan mejores condiciones de los internos es muy legítima y creo que las autoridades no solo han de escucharla si no ver de qué manera se puede dar respuesta", subrayó.