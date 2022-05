Apoyos municipales facilitarán alimento a personas vulnerables

Tijuana BC.- Tras la entrega de 50 apoyos a diferentes habitantes de la tercera edad por parte del Ayuntamiento de Tijuana, una de las beneficiadas agradeció al ayuntamiento pues dijo que con el estímulo económico podrá alimentarse.

María Espinoza Jiménez de 84 años mencionó que vive sola tras separarse de su esposo hace más de 15 años, por lo que vende ropa usada para solventar sus gastos y salir adelante, aunque admitió la dificultad de ello.

Me dieron mi apoyo económico, con el dinero voy a comprar comida, verduras y más cosas que me hacen falta, por fin me va a alcanzar porque lo que gano ahorita no alcanza para nada”

Platicó.

Sin apoyo

La mujer quien dijo tener hijos, señaló que no ha recibido apoyo de su familia desde que vive sola, por lo que los estímulos económicos del gobierno municipal han facilitado en cierta medida sus actividades cotidianas.

“Si tengo hijos pero desde hace muchos años ya vivo sola, me valgo por mí misma y tengo que buscar estas oportunidades porque si no, no puedo comer, así que muy agradecida con la presidenta”, expresó.