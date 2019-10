‘Amor a Tijuana’ nace por rescatar a una mascota

La idea de crear un portal de aspectos positivos de Tijuana surgió del rescate de un perro que había sido atropellado, indicó Antonio Hernández Reyes, director de “Yo amo Tijuana”.

Narró que al no tener dinero para pagar la curación del can, realizó una publicación en Facebook y a los pocos minutos contó con el apoyo de amigos.

En ese momento entendió las oportunidades que brindan las redes sociales.

Mencionó que la página en Facebook era de un amigo suyo, no contaba con identidad y él trabajó en ella desde 2014.

“Yo no miraba ni medios, ni gobierno ni nadie defendiéndonos, siempre me dediqué a las redes sociales o marketing digital y lo combiné, descubrí una gran necesidad de la gente de que reconozcan que la ciudad es muy curada”.

Consciente de la violencia que se vive en Tijuana decidió que ese no sería su enfoque, sino abordar temas como los cruces diarios a Estados Unidos, la comida, cerveza o el trabajo que se ofrece en la frontera.

Gracias al crecimiento que tuvo la página se llegó al punto donde las personas quieren aparecer en ella.

“La gente quiere salir porque la página es libre, aquí no hay prejuicios, no hay tabús, no estamos en contra de nadie y somos pro todo, parejas homosexuales, veganos o carnívoros, no juzgamos y no opinamos de nadie”.

La rentabilidad

Antonio Hernández apuntó que para tener un negocio primero debe ser rentable, de esa manera se obtienen las ganancias para pagar a los cerca de 25 colaboradores.

Explicó que tratan de ser la voz de comerciantes o pequeños empresarios que jamás van a aparecer en un medio de comunicación.

“Hay negocios que incluso se están muriendo, se levantan y se triplican con un simple video, porque la gente descubre el lugar, todos ganan, quienes prueban algo nuevo, el vendedor y nosotros”, sostuvo.

La relación también la tienen con empresas de mayor envergadura, pero destacó que el negocio no es darle publicidad diciéndole a la gente que acuda a visitar el lugar, sino que buscan un aspecto positivo.

“No se le va a decir a la gente ‘ven y compra en una tienda’, sino que se busca algo que esté haciendo por Tijuana, donde se ayude a niños o se pinten paredes, por ejemplo, esa es la idea”.

Antonio Hernández reconoció que su empresa no existiría sin el mundo digital, porque desde que nació el Internet y se potencializó ha generado beneficio para quienes saben utilizarlo.

El Internet en BC

• De acuerdo con el organismo, poco más del 70% de los hogares en Baja California cuentan con acceso a Internet; el Estado se colocó en el cuarto sitio por debajo de Sonora, Baja California Sur y Quintana Roo.

• Sobre los usuarios de celulares inteligentes, Baja California se posicionó en el segundo sitio al estar cerca del 85%, solo superado por el vecino Estado de Sonora.