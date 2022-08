Amecope y ANPAC buscan profesionalizar el ejercicio del periodismo

Tijuana, Baja California.- Para profesionalizar a todas aquellas personas que ejercen el periodismo desde las calles, la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC) y la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (Amecope) trabajan para realizar certificaciones de la mano de otras asociaciones de periodistas del país.

Durante su visita en la ciudad, Omar Quezada Bielma, Presidente de la Amecope, expresó que el objetivo de este proyecto consiste en enseñar las bases de la comunicación y brindar certificados a aquellas personas que aunque no cuentan con estudios como comunicadores ejercen el periodismo.

Estamos buscando que los compañeros tanto de la vieja guardia y los nuevos, que muchos de ellos no son estudiados en la carrera de Ciencias de la Comunicación, sin embargo, están trabajando en el medio con su derecho de poder comunicar y estamos trabajando en la profesionalización, que significa enseñarles las bases de la comunicación y darles certificados”

dijo Quezada Bielma.

Acreditar periodistas para beneficiarlos

Asimismo, el Presidente de la Amecope mencionó que a través de las certificaciones se busca acreditar a los comunicadores para que estos obtengan beneficios como tener acceso a la seguridad social.

“Estamos buscando muchos beneficios como el que el actual Gobierno Federal dio sobre el Seguro Social para los compañeros. Muchos no pudieron lograr ese beneficio por pequeños detalles que no cumplían porque no estaban preparados para eso”.

De acuerdo a Omar Quezada, este proyecto intenta aprovechar estructuras de otras asociaciones y avanza muy rápido tanto a nivel nacional como a internacional, pues a través de amistades en común ya se gestiona la integración de periodistas de países como Uruguay, Argentina, Colombia, España, entre otros.

Te podría interesar...FGE volverá a la versión del ataque del perro en el caso de Edwin Ángel

Unión para la seguridad de periodistas

Además de lo anterior, la búsqueda de una unión con otras agrupaciones tiene el interés de unir esfuerzos para la protección de periodistas y el esclarecimiento de los casos en los que compañeros de profesión fueron asesinados, así lo informó José Ángel Inzunza Mendoza, Vicepresidente de la Delegación Estatal de ANPAC.

“Una de las partes que nos ha estado doliendo bastante es la muerte de nuestros compañeros… Tan solo en este año van 15 y la mayoría de ellos ni siquiera lo relacionan con el tema periodístico”.

“Creo que es necesario hacer un documento firmado por las diferentes asociaciones en el que exijamos un esclarecimiento de todos los asesinatos de periodistas porque el 99% están quedando impunes”, aseveró.

Por último, Omar Quezada dijo que es momento de que los periodistas unan esfuerzos para levantar la voz y llevar a cabo la elaboración de este documento, el cual será firmado por distintas asociaciones de todo el país.

“Nos sumamos a la propuesta como Amecope, en estos días vamos a valorarla para que se haga, ya tenemos a los compañeros de otros organismos para hacer el escrito, firmarlo y esto llevarlo con otros compañeros a otros estados para que se sumen a la causa para que también ellos nos apoyen con este documento y hacerlo nacional”, finalizó.