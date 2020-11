Alumnos de UABC se preparan para encuentro de mercadotecnia 

Tijuana.- Estudiantes de mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California llevarán a cabo ‘Vive MKT 14’; aunque estuvieron a punto de rendirse, lograron planificar el evento en formato digital e invitan a la ciudadanía a participar.

Eduardo Orozco, director general de la edición 14 de Vive MKT, mencionó que el evento originalmente se iba a realizar de manera presencial en mayo 2020, sin embargo por la pandemia lo dejaron en espera.

Esto impactó en el equipo organizador, porque efectuar de nueva cuenta la planeación fue un golpe en el estado anímico; manifestó que él se esforzó para que los integrantes tuvieran la motivación de antes.

"A mi me costó mucho el que ellos me siguieran, me dijeran 'ok, vamos, otra vez empezamos de cero', fue un poco difícil pero al final se logró. Al final sí nos costó un poco de trabajo pero sí se pudo lograr", expresó.

Tienen contempladas ocho conferencias, divididas en dos bloques por dos días; entre los invitados se encuentran Mauricio Nuñez, de Marvel, Daniel García y de H&M, Diana Tlapale de Huawei.

El evento, aunque es para los estudiantes de la UABC, también está abierto a todo el público; se transmite el 12 y 13 de noviembre a través de las redes sociales de Vive MKT.