Alista Yazmín Jaúregui su debut en UFC

Tijuana, BC.- Lo soñó, lo visualizó y está por vivirlo: Yazmín Jáuregui abrió directo esa gran puerta llamada UFC y va a debutar el 13 de agosto en San Diego.

Se estrenará en la empresa más relevante de las Artes Marciales Mixtas con un récord invicto de 8-0, considerada como la mejor prospecto femenil de Latinoamérica a sus 23 años, con el respaldo del Entram Gym y con esa motivación tan especial por ser mamá.

“Pensé en mi hijo, que es mi legado y en que va a ver lo mejor de mamá”, dijo sobre lo primero que vino a su mente cuando le dieron la gran noticia de la firma. “Esto me da satisfacciones, he podido sacar a mi pequeña familia, a mi hijo adelante. Me motiva mi hijo, me impulsa porque le puedo dar lo mejor”, agregó sobre el pequeño Matías.

‘Yaz’ es originaria de Primo Tapia, una localidad a 20 kilómetros de Rosarito, donde se vio obligada a inscribirse a clases de Kick Boxing para sobrellevar el bullying, ese deporte la llevó al MMA.

Se posiciona en el radar de Raúl Arvizu

Rápidamente se posicionó en el radar de Raúl Arvizu, coach principal del Entram Gym donde se ha encargado de desarrollar grandes talentos como Brandon Moreno, el primer campeón de la UFC nacido en México.

Entre los 15 y 16, Yazmín peleaba amateur en Rosarito y coincidió en un evento con Arvizu, quien quedó impactado por su calidad. “Era una niña, le vi mucha garra, pensé ‘¡Cómo quisiera entrenar a alguien así!’. A las semanas de eso, ella entró al gimnasio, hablamos, le ofrecí mi apoyo”, recordó el coach.

La distancia de Primo Tapia al centro de Tijuana para asistir todos los días al Entram Gym hacía complicado el proceso para Jáuregui. Así que Arvizu le ofreció, como a otros peleadores, el vivir en su casa.

Yazmín encuentra su lugar en el mundo

Fue de esa forma que Yazmín encontró su lugar en el mundo y un ambiente donde aprende de todos. “Somos un equipo fuerte, todos nos apoyamos, lo siento como una familia. Todos hemos crecido, todos vamos por lo que nos corresponde”, comentó la joven.

“Todo el trayecto, todo lo que he recorrido, todo el trabajo duro, todo el esfuerzo que he hecho. Realmente sí rindió frutos, se me dio la oportunidad”, reconoció Jáuregui.

No le regalaron nada. Desde su primera pelea como profesional, no han pasado ni cuatro años y de sus ocho victorias, seis son por nocaut. Uno de los puntos más increíbles de su camino, es cuando ganó un torneo de tres peleas en una sola noche en Combate Global. Curiosamente, cuando entré al Pechanga Arena de San Diego, se cumplirá un año exacto de ese episodio.

Fotos: Sergio Ortiz

“Siempre me visualicé en una plataforma tan grande como lo es la UFC, estoy esperando el momento para demostrar a la raza que estoy hecha para estar aquí, para seguir escalando, para ir puro para adelante”, apuntó.

Peleadora completa

Es conocida por ser una peleadora completa, por su estilo agresivo y destaca su físico, el cual ha trabajado desde hace años con el preparador Andy Caballero. Va a competir en las 115 libras, la división más chica de las MMA.

Confesó que hasta dos o tres veces al día piensa en todo lo que conlleva su pelea. Un detalles importante es que su rival cambió a menos de un mes, de ser anunciada contra la brasileña Istela Nunes (6-3), va contra la también carioca Iasmin Lucindo (13-4).

“Por ese lado si estoy un poquito loquita, ya me lo visualicé todos los días, de perdida unas dos o tres veces al día, no nomás la visualización entrando a la jaula, la presentación, también la pelea, también la rival, soy una mujer que no deja ninguna duda en mi cabeza: todo lo investigo, todo lo visualizó y eso es bien importante, te va formando y te la vas creyendo”, afirmó.

UFC en San Diego

Lugar: Pechanga Arena

Hora: 16:00

Pelea estelar: Marlon “Chito” Vera (19-7-1) vs. Dominick Cruz (24-3)

Boletos: Desde 100 dólares