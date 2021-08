Alex Tienda, el último mexicano en visitar Afganistán

Tijuana, B.C.- Después de casi 20 años de guerra, el pasado 15 de agosto, los talibanes recuperaron el control de Afganistán, con la entrada de sus combatientes en la capital Kabul.

En medio de esta noticia, Alex tienda, famoso bloguero de viajes, través de su cuenta de YouTube, se ha vuelto tendencia, pues se convirtió en el último mexicano en visitar Afganistán.

Alex Tienda está subiendo documentales de 10 capítulos, en los cuales narra las aventuras para llegar a cada ciudad de aquel país. En entrevista con El Imparcial, reveló que en mayo, mes en el cual visitó Afganistán, los atentados ya estaban comenzando.

“Justo me tocó llegar en un momento muy complicado, yo llegué el 4 de mayo y estuve hasta el 21 de mayo, el mismo día que yo llegué, hay un atentado de coche bomba que pusieron afuera de una escuela con la intención de matar niñas, afortunadamente para mi, no estuvimos cerca, pero sí supimos que murieron estudiantes", explicó.

El atentado de las Torres Gemelas

El contenido de Alex Tienda se caracteriza por los blogs de viajes, compartió que su principal interés en visitar Afganistán fue que cuando él cursaba la preparatoria en la ciudad de Tijuana, le tocó escuchar en las noticias sobre el atentado de las Torres Gemelas, suceso que lo marcó y se prometió a sí mismo ir algún día.

“Yo quería documentar como es Afganistán, un lugar que toda mi vida escuché, que está al otro lado del mundo, y sobre todo ahora que está pasando por una situación importante. Fue impactante, nunca me había tocado viajar a un país que estuviera en guerra”, apuntó.

Alex compartió que hubo un momento en el que juró que se iba a morir.

“Yo te juro que hubo un momento en uno de los episodios, que aun no sale, es el penúltimo, donde yo juré que me iba a morir, pasaron una serie de cosas en ese vídeo, en ocasiones cuando me siento en peligro trato de ignorarlo y seguir grabando, pero en ese episodio si temía por mi vida”, declaró Alex Tienda, sobre un el episodio # 9 el cual se estrena en dos semanas.

Además dijo que hubo un momento en el que tuvo contacto con Talibanes

“Cuando estoy viajando de Kabul a Damien, normalmente yo viajaba en avión, así tiene que ser porque por tierra es peligroso, casi todo lo que es provincia estaba capturado por lo Talibanes, para ir a Damian no había vuelos disponibles, tuvimos que arriesgarnos a ir en carro, ahí si estuvimos expuestos, pasamos por varios lugares que son manejados por talibanes”, narro.

“Me tocó estar en un reten, me tuve que hacer el dormido para que no me preguntaran o que se fueran a salir de control las cosas, yo estaba con los nervios hasta el cuello, afortunadamente no pasó nada”, aclaró.

Para terminar la entrevista expresó sentirse muy triste ante los últimos acontecimientos en Afganistán, pues asegura conoció gente muy buena y logró conectar con la cultura y sabe que no todo es malo en el país.

“Me causa mucha tristeza lo que está pasando, cuando estás ahí no te llegas a imaginar las escenas que se vivieron este fin de semana, gente desesperada en el aeropuerto, gente cayendo de un avión, es muy triste y sobre todo porque llegas a empatizar mucho con la gente”

Alex Tienda invita a la ciudadanía a informarse, pues narró que antes de comprender la historia y las razones de la guerra, él culpaba a Estados Unidos, pensaban que eran los malo, pero se dio cuenta de que muchas veces eso fue lo que protege los derechos de las personas y sobre todo el de las mujeres, los cuales ahora se ven aplastados, por esa razón los exhorta también a que vean sus documentales, los cuales se estrenan cada viernes y en donde detalla la vida de en Afganistán antes de que los Talibanes se apoderaron del país.