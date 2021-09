Alcaldesa Karla Ruiz se siente satisfecha con el trabajo realizado en Tijuana

Tijuana, BC.- A pocos días de concluir su gestión como la primera alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland se siente satisfecha con los trabajos que hizo al frente del 23 Ayuntamiento.

Ayer en una breve atención a medios, aseguró que en materia de seguridad según los números “van bien”.

No me quiero poner una palomita yo, desde el 2017 los homicidios van a la baja y la ciudad no deja de crecer, entonces quiere decir que la estrategia integral que se está haciendo pues vamos bien”, declaró.