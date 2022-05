Agentes inmobiliarios de California buscan viviendas más baratas en BC

Rosarito, BC.- Ante los altos costos de la vivienda en California, agentes inmobiliarios de aquella ciudad buscan viviendas en la zona costa de Baja California, ya que en este lado de la frontera, el costo es más accesible, informó Gustavo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Rosarito.

Mencionó que se reunieron con 60 agentes de la San Diego Association of Realtors, para realizar un recorrido de las propiedades disponibles que en promedio son 600, para ofertarlas a sus clientes.

Dijo que como nunca, se han disparado los precios de vivienda en California, ya que una casa común, elevó su precio hasta los 720 mil dólares, mientras una vivienda con vista al mar llega a costar hasta 2 millones de dólares, mientras que en esta zona los precios fluctúan entre 170 mil dólares con vista a la ciudad y hasta 270 mil con vista al mar.

Foto: Carmen Gutiérrez

Adquieren viviendas en proyecto

Torres Ramírez refirió que incluso se están adquiriendo unidades en complejos o torres que todavía no se construyen o no están concluidas debido a la demanda que se tiene, algo que no se veía desde hace años.

Expuso que los compradores están considerando esta oportunidad, ya que les es imposible adquirir una vivienda en su País y les resulta más viable adquirirla en esta zona y viajar una o dos veces por semana a su lugar de origen, para atender sus asuntos.

Anteriormente refirió, los inmuebles se promocionaban para las personas en retiro, pero la situación ha cambiado y ahora los compradores están activos en sus empleos, pero no les alcanza para comprar una vivienda en la California americana.