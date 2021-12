Afecta a comercio la apertura de pavimento y construcción en La Escondida, Tijuana

Tijuana, B.C.- A más de un año de la primera fuga de agua en Avenida de la Luz, en colonia La Escondida, el taller de carrocería y pintura Súper-Star se ha visto afectado tras la permanencia de un desnivel y la construcción en curso de un complejo de departamentos.

Raquel Ramos, propietaria del lugar y quien también reside en dicha avenida, destacó que en abril de 2020 comenzaron los problemas con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), tras la apertura del pavimento para solucionar una fuga, misma que persistió apenas una semana después de ser arreglada.

La calle está parchada y hay una zanja enorme que con la lluvia se hace un desastre y afecta a mi negocio”, expresó Ramos, quien ha tenido que pedirles a sus clientes que se estacionen en calles aledañas debido a las malas condiciones de la vialidad.

Agregó que también ha tenido que estacionar sus vehículos en otro lado desde hace 2 meses debido a la construcción que se lleva a cabo frente a su negocio, quienes han llevado maquinaria suficiente para reducir el acceso a un carril.

“Ellos no viven aquí, no saben lo que nos afecta a nosotros como residentes y como negocio” apuntó, además de pedir empatía de parte de las autoridades dado que no solamente ella se ve afectada, sino la mayoría de sus vecinos.

