Adeudo del Estado desgasta la salud de los trabajadores

La crisis en el Issstecali y la falta de pago a los maestros de parte del Gobierno del Estado están perjudicando la salud de los agremiados a los sindicatos de la educación, entre ellos de la Sección 37 del SNTE.

Rosa Isela Bojórquez, auxiliar de intendencia en la Secundaria Número 116, ubicada en el bulevar Casa Blanca, expuso que por negligencias de la institución de salud y por la falta de medicamentos su leucemia se ha complicado.

En los primeros días de junio le dijeron que le darían sus medicinas, pero hasta la fecha sigue esperándolas.

El cáncer en la sangre también está afectado la vista de Rosa Isela, quien debe limitar sus actividades para evitar mareos y dolores de cabeza.

“Yo me desespero. Sin la vista no somos nada y sin la salud tampoco”, expresó Rosa Isela.

Comentó que ha sido gracias al apoyo de sus compañeros de la escuela que ha podido conseguir la atención médica en hospitales particulares, en donde debe pagar 500 pesos por análisis y 700 por cada consulta para atender su padecimiento, pues en Issstecali la podrán recibir hasta octubre.

Por su parte, María “N”, maestra de base desde hace 30 años, manifestó que desde no ha recibido su salario de parte del Gobierno del Estado, lo que también ha afectado su diabetes y la atención en el Issstecali.

Detalló que desde hace más de un mes que no ha tomado su medicamento porque no cuenta con 2 mil pesos para comprarlo.

“Soy diabética y he ido al Issstecali para que me dieran un medicamento, pero no ha llegado. Sin embargo, me dijeron que podía comprarlo y que me reembolsarían mi dinero, pero no tengo dinero”, declaró María.

FRONTERA buscó la postura del titular del Issstecali, Javier Meza López, pero no se obtuvo.