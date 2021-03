Acuden cientos de adultos mayores a vacunarse a la UTT

Tijuana, BC.- Alrededor de mil personas se encontraban haciendo fila afuera de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) en la zona este de la ciudad, con el fin de lograr ser inmunizados con la primera dosis de vacuna contra Covid-19.

Algunos adultos mayores como el señor Florecío Rodríguez se encontraban haciendo fila desde la noche anterior.

Me vine desde ayer a las 9:30 de la noche y ya estaban aquí unas 20 gentes, yo soy muy puntual, siempre me gusta llegar antes a todo, trabajo en una escuela y ahí me avisaron y dije, tengo que ir antes de que se terminen, la gente viene y capaz y no alcanzo”, expresó.