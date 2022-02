Acuden caminando a vacunarse contra el Covid-19 en Tijuana 

Tijuana, BC.- Rosa Martínez Juárez acompañó caminando desde su domicilio en la colonia El Refugio, a su mamá, Rita Juárez Lozano, al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), para que se aplicara la vacuna contra el Covid-19 por primera vez.

“Salimos antes de las siete de la mañana de la casa, tardamos como una hora en llegar, fue peligroso porque pasan muchos camiones” apuntó Rosa Martínez Juarez, hija de la mujer de 74 años, que no quiso acudir al lugar por medio de transporte público, por miedo al contagio.

“Soy necia, no me iba a ir en el taxi porque la gente no se protege, tampoco hay mucho dinero para gastar y es bueno caminar”, mencionó Rita Juárez Lozano.

Sin salir desde el inicio de la pandemia

La mujer no ha salido de su casa desde el inicio de la pandemia y fue difícil de convencer para recibir la dosis, aclaró su hija.

Rosa Isela, de 44 años, indicó que ha estado apoyando a su madre desde el inicio de la contingencia sanitaria, con víveres, medicamentos y atención, yendo diario a su domicilio después de llegar del trabajo, sin embargo afirmó que no pudo convencerla de vacunarse hasta este lunes.

“No quería vacunarse, no creía en eso, pero solo la pude convencer diciéndole que íbamos a venir caminando”, platico Martínez Juárez.

Agregó que al no tener carro no pudo pensar en otra alternativa diferente al transporte público o particular, como Uber.

Tras recibir su dosis, la mujer de 74 años dijo que regresarían caminando nuevamente al domicilio, sin embargo compraron botellas de agua para mantener la hidratación dado el clima soleado que hubo el lunes en la ciudad.