Abuelita vende comida para subsistir 

Tijuana, BC.- Originaria del estado de Oaxaca, Juanita llegó a Tijuana hace 15 años en busca de una mejor vida para ella y sus hijas, sin hablar bien el español y sin conocer a nadie, pero con ganas de salir adelante logró poner un puesto de comida oaxaqueña compuesta por sillas, 2 mesas y una carpa donde prepara atole, frijoles y tortillas hechas a mano para vender memelas de frijol.

“Yo se hablar muy poco español, aprendí porque mi marido sabía, él si hablaba español, me case a los 14 años; vine a Tijuana porque mi esposo se enfermo y teníamos que trabajar, no fue por gusto, a mi me gusta trabajar, yo cocino, yo todo lo hago sola, yo pongo, yo quito” expresó Juanita.

A Juanita la encuentran en la colonia Obrera tercera sección, calle Manuel Félix Acosta frente al jardín de niños Benito Juárez.

Al ser una persona de 75 años de edad dijo que no sabe de tecnología y no cuenta con algún número telefónico, por lo cual si desean ayudarla y consumir de su comida pueden encontrarla en su puesto todos los martes de 9:00 a 15:00 horas.

Fotos: Roberto Delgado

“A mí me gusta trabajar, por eso lo hago pero no siempre sale para todo el gasto de uno, tengo que pagar renta cada mes y no me alcanza, si la gente me puede ayudar y venir a consumir estaría bien”, explicó Juanita.