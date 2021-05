Abuelas venden nopales en Tijuana para salvar a su nieto

Tijuana, BC.-Cada mañana las hermanas Escobedo pelan y pican nopales para salir a vender con la esperanza de recaudar lo necesario para salvar la vida de su nieto. Con dolores frecuentes de cabeza, así comenzó el calvario para Rodiver Castellanos, un joven de apenas 17 años que lucha desesperadamente aferrándose a la vida. Su padecimiento: Un tumor maligno en el cráneo, muy cerca del cerebro.

“Es triste esto, muy muy triste es, porque dependo de él como quien dice, de todos modos yo lo trato de ayudar, de ayudar a mi hermana, yo siempre ando en la calle vendiendo mis nopalitos, buscando a mis amigas, buscando a la gente, explicándoles el problema y no falta que me den y en que me apoyen, afortunadamente todos aquí nos conocen”, contó Águeda Escobedo Mier.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Abuelas dan todo por Rodiver

Brillante y de corazón enorme, lo es todo para sus abuelas, quienes lo han criado desde pequeño, contaron que siempre fue de buenas calificaciones, pero por los dolores constantes de cabeza y precios elevados de las consultas, tuvieron que elegir entre la salud o educación por lo que se vio obligado a dejar la escuela.

“Mi diagnóstico no sé bien cómo se llama, no se el nombre del tumor, pero es un tumor que está debajo del cerebro y está creciendo en medio pero más sobre el lado derecho, asi que me está aplastando el ojo y me esta quitando las vista, de hecho si pongo mi mano a un costado no la veo, la mitad del ojo derecho no lo veo”, explico Rodiver Castellanos.

El joven requiere de una operación con un costo de aproximadamente 350 mil pesos, y de no ser intervenido podría costarle perder la vista, el habla y la movilidad de sus piernas.

Piden apoyo de la ciudadanía

Es por esta razón que se ven en la necesidad de pedir apoyo a la ciudadanía.

“Sin él no somos nada nosotros, es nuestro todo él, ¿Se imagina yo con 88 años? ¿Cómo le vamos a hacer? Él nos mantiene unidas, nos da fuerzas todos los días ¿Que vamos a hacer sin él o sin nosotras? Solo lo tenemos a el y el a nosotras, no tiene padres, lo criamos desde chiquito, todo mundo lo conoce aquí a el, estamos suplicando una ayuda de la manera que sea, un apoyo de quien sea, lo importante es que el se alivie para tener tranquilidad, sabemos que hay muchos corazones buenos”, afirmó Avelina Escobedo Mier. Abuela

Para apoyarlos a reanudar los fondos puedes comunicarte al número 664 732 75 72 o hacer un depósito al número de cuenta BBVA: 4152313485219914.