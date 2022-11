A pesar de la crisis económica padres prefieren escuelas privadas: Adept

Tijuana, B.C.- A pesar de la crisis económica de los padres de familia, la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana (Adept) A.C. mantiene el número de su matrícula.

Así lo aseguró el presidente Marko Díaz Amador, quien dijo que los planteles privados de nivel básico siguen siendo una opción para los estudiantes debido a la atención personalizada que reciben, a comparación de las escuelas públicas.

De acuerdo a la Secretaría de Baja California, en el ciclo escolar 2021-2022 el total de estudiantes es de 952 mil 336, de ellos 150 mil 853 cursan en planteles privados.

Díaz Amador dijo que el rango de las colegiaturas es entre 2 mil y 4 mil pesos; además otorgan becas por talento o apoyo.

Es complejo para nosotros porque realmente la educación no es gratis en ninguna parte, aun la pública no es gratis. Todo tiene un costo y tiene un esfuerzo grande hoy en día, porque no es tanto el costo si no el ver qué tanto ofrecen las escuelas y lo que busca el padre de familia”, declaró.