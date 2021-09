485 migrantes de Brasil fueron presentados ante el INM

Tijuana, 09 de septiembre de 2021.- En Baja California 485 migrantes de Brasil fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) de enero a julio del presente, de acuerdo a la Unidad Política Migratoria.

Los reportes exponen un aumento exponencial entre 2019 y 2020, ya que apenas sumaron siete brasileños en dicha situación.

El jueves 14 personas con esa misma nacionalidad fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Nacional de Migración, quienes carecían de un permiso para permanecer de manera regular en el territorio mexicano.

El operativo se llevó a cabo en el Hotel Ejecutivo de la colonia Reynoso, Hotel San Luis de la colonia Guillen, Hotel Maviri en la colonia Guadalajara y Hotel Libertad de la colonia Libertad Parte Baja.

Al respecto, el fundador y presidente de la asociación civil El Buen Samaritano, Gregorio López Gerónimo, lamentó que los elementos de la FGE atenten contra el derecho de las personas a migrantes y desatiendan la seguridad de la ciudad.

Dijo que las fuerzas armadas deben garantizar la protección, sobre todo en las entidades que sufren el desplazamiento forzado como en Michoacán, principalmente.

Hay una máquina asesina que nos está bombardeando con drones y granadas de fragmentación a muchas personas y no hay ni una Guardia Nacional ni un soldado. En estos momentos me preocupa que la Guardia Nacional esté en el lugar equivocado. En México no se están respetando los derechos humanos”