Sostienen reunión autoridades y organizadores de Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada

Rosarito, BC.- El Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada programado para septiembre podría realizarse luego de la reunión sostenida entre los organizadores y representantes del gobierno municipal, así como de la Secretaría de Turismo, donde se acordó el pago del adeudo que motivó el intento de cancelación del evento anterior.

De acuerdo con el Tesorero, Manuel Zermeño Chávez, la reunión se realizó el martes de esta semana y se revisaron los pagos de derechos e impuestos municipales que quedaron pendientes.

Manuel Zermeño Chávez, tesorero de Rosarito.

Dijo que los organizadores indicaron que durante el pasado evento mil 932 ciclistas pagaron su boleto y bajo esos números se realizaron los pagos al gobierno del Estado, por el concepto de boletaje los cuales fueron verificados durante la reunión.

Buscan llegar a acuerdo sobre Paseo Ciclista y que se realice en septiembre.

Cobro de Impuesto sobre Asistencia

Zermeño Chávez mencionó que ante esa evidencia se acordó que el cobro del Impuesto sobre Asistencia se tasaría bajo esa cifra, y no sobre los 5 mil que se habían anunciado, por parte de los organizadores.

Detalló que por ese impuesto se pagarán 69 mil 562 pesos, más el permiso por la realización del evento, que son 74 mil 175 pesos, pero además se incluirá un cobro correspondiente a una multa por realizar los pagos a destiempo, además de los honorarios de los interventores que acudieron a levantar las actas correspondientes.

Buscan llegar a acuerdo sobre Paseo Ciclista y que se realice en septiembre.

El funcionario mencionó que se esperaba que este miércoles los organizadores del paseo acudieran a cubrir los importes requeridos, a fin de que se pueda organizar el evento programado para septiembre, pero advirtió que éste no se realizará si no se cumple, pues el Estado se comprometió a no dar permisos, si el Ayuntamiento a su vez no los otorga.

El pasado 6 de mayo, la Policía Municipal de Rosarito intentó suspender el tradicional paseo ciclista utilizando la fuerza pública y se indicó, que la acción correspondía a que los organizadores no habían pagado sus impuestos, por lo que la alcaldesa Araceli Brown, justificó la acción y advirtió que no se otorgarían más permisos para este evento, si no se realizaban los pagos.