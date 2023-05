Organización de Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada, no han entablado conversación con el Ayuntamiento

Rosarito, B.C.- La empresa organizadora del Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada, no se ha acercado al Ayuntamiento de Rosarito luego de que éste intentara suspender el arranque del evento, utilizando la fuerza pública el pasado sábado, precisó la alcaldesa Araceli Brown Figueredo.

Dijo que “si no pagan, no se volverá a dar permiso”, pues según ella incumplieron con la ley y no se puede dar otro permiso, cuando ni siquiera firmaron el convenio que se signa entre la empresa organizadora y el Gobierno Municipal, para que el evento se pueda realizar, donde viene estipulada la seguridad, por poner un ejemplo.

Agregó que su gobierno no está cerrado al diálogo pero ellos (los organizadores), apagaron los teléfonos celulares y ya no tuvieron comunicación y pues a la institución no se le puede estar tratando por medio del WhatsApp, para que se acudiera a pagar.

Brown Figueredo fue más allá, pues dijo que la carrera se puede realizar a través del ayuntamiento y del Gobierno del Estado, pues esa empresa no tiene más de 40 años realizando el paseo, así que ya sea con otra empresa o el gobierno solo, podría hacerlo.