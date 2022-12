Sindicatura de Rosarito ha recibido casi 200 denuncias contra policías municipales

Rosarito, BC.- Casi 200 denuncias se han interpuesto ante la Sindicatura de Rosarito, en contra de agentes de la policía municipal, en lo que va de la administración, pero actualmente solo 7 de ellas se encuentran ante la Comisión de Honor y Justicia, para su análisis.

El síndico Jaime Ibarra Acedo, explicó que la mayoría de las denuncias son por abuso policiaco y que a la fecha, se ha suspendido en promedio a 15 agentes mientras se realizan las investigaciones de ley, para determinar si procede o no una sanción.

Dijo que algunos de ellos se reincorporaron a sus actividades, por lo que actualmente tres agentes están suspendidos desde hace meses hasta que se defina su situación.

Jaime Ibarra Acedo,, síndico de Rosarito.

Piden a la ciudadanía que denuncie

Ibarra Acedo dijo que es obligación de los agentes dar un buen trato a la ciudadanía y en caso de que no sea así, es importante que la gente interponga su denuncia llamando al 072, o acudiendo directamente a las oficinas de la Sindicatura, ubicadas en el tercer piso del Palacio Municipal.

El Síndico también habló sobre la importancia que el ciudadano tome video o grabe el momento de la detención ya sea propia o de otros, pues ello aporta evidencias al realizar las investigaciones y que se logre sancionar a quien infrinja los reglamentos.

Foto: Cortesía

El Síndico puntualizó que grabar un video o audio no esta prohibido y tampoco es motivo de una sanción, tal y como ocurrió en el caso más reciente, cuando el reportero de la página Noticias TD, José Pérez, fue amedrentado por agentes de Policía mientras tomaba fotografías del remolque de una unidad.

Videos y fotografías no están prohibidos

Dijo que de acuerdo con la denuncia, se intentó detenerlo tras ser sorprendido tomando las imágenes y no mostrar una identificación como reportero, algo que no debía haber sido, porque cualquier persona puede tomar imágenes, siempre y cuando no se interfiera con la labor del policía, algo que al parecer, no ocurrió en este caso.

Mencionó que la denuncia ya esta siendo investigada y en caso de encontrarse los elementos necesarios, se suspenderá al agente o agentes que intervinieron en el intento de detención.