Siete policías de Rosarito enfrentan denuncias ante la comisión de Honor y Justicia

Rosarito, BC.- Al menos siete policías municipales de Rosarito enfrentan denuncias ante la Comisión de Honor y Justicia, quien determinará si son acreedores a una sanción que podría derivar en un cese de la corporación, dio a conocer el Síndico Jaime Ibarra Acedo.

El funcionario explicó que la mayoría de las denuncias son por abuso de poder, mismas que luego de una investigación fueron turnadas a la comisión integrada por regidores, el Secretario de Seguridad, Ciudadana la Sindicatura y policías destacados.

El funcionario explicó que recientemente se turnó el caso de un perito de tránsito acusado de abuso de poder y pedir dádivas, además ya tenía otras investigaciones.

No todas las denuncias llegan a la comisión de Honor y Justicia

Ibarra Acedo mencionó que no todas las de denuncias que se interponen ante la Sindicatura llegan a la comisión, toda vez que los denunciantes no continúan con el proceso que conlleva la investigación y por lo tanto no puede seguir adelante.

Hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier caso irregular en la actuación de un funcionario público comunicándose al número 072 o acudir directamente a la sindicatura para interponer su queja, que será atendida oportunamente.