Se mantienen 62 carpetas abiertas por abuso policiaco en Rosarito

Rosarito, B.C.- Por abuso policiaco hay 62 carpetas abiertas en la Fiscalía Regional de Rosarito, informó Alejandro Peinado, titular de la dependencia, quien explicó que se revisa cuántas de ellas prescribieron, ya que este tipo de delitos caducan en un término de 5 años y medio.

Detalló que estas denuncias se investigan a través del área de delitos patrimoniales y gran parte tiene que ver con la exigencia del dinero por parte del elemento policiaco, golpes al momento de una detención y la no justificación del acto de molestia es decir, que el denunciante fue detenido sin razón aparente.

Investigación

El funcionario comentó que adicional a ello, ya hubo cuatro carpetas judicializadas a través de un procedimiento abreviado y dos se desistieron de la demanda y aunque pareciera que es un número reducido, consideró que no es sencillo llevar una investigación a juicio ya que, durante el procedimiento algunos demandantes no dan continuidad y eso dificulta las propias investigaciones.

El fiscal explicó que estas investigaciones no tienen relación con las que, por su parte realiza la Sindicatura Municipal, dependencia que también envía por oficio algunas demandas cuando así amerita, para que se investiguen de manera penal.

Te puede interesar: 21 policías de Rosarito han sido suspendidos por extorsión, abuso y malos procedimientos

Dijo que si bien el delito por abuso policiaco prescribe en 5 años y medio de cuando ocurrieron los hechos, es importante que la gente interponga su denuncia en el menor tiempo posible ya que, habrá más elementos de prueba para fortalecer la carpeta de investigación y que se pueda castigar con penalidades que van desde los 2 y hasta 9 años de prisión, a los malos policías.

Alejandro Peinado, expuso que es muy común que la gente ya no acuda para dar seguimiento a su demanda, ya que generalmente el afectado está molesto al momento de interponer su denuncia y después por diversas causas decide no dar continuidad, pero mencionó que no en todos los casos se suspenden las investigaciones.

Te puede interesar: Localizan cadáver dentro de fosa séptica en Rosarito

Igualmente hizo un llamado para que aquellos que se sientan agredidos en sus derechos, acudan a la Fiscalía a interponer su denuncia, a fin de que se pueda sancionar, si es el caso, a quien comete algún delito.