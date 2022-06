Se manifiestan habitantes de Santa Anita en el Congreso del Estado

Rosarito, B.C.- Para exigir que se ponga fin al conflicto limítrofe entre Rosarito y Ensenada, pobladore de Santa Anita, comunidad que se ubica entre los límites de ambas municipalidades, acudieron al Congreso del Estado y con cartulinas en mano pidieron la intervención de los legisladores que el problema por fin termine.

Brenda Pinto Caballero, presidente del Comité de Colonos en Santa Anita, comentó que desafortunadamente esta comunidad ha sido olvidada por los gobiernos y sus pobladores deben enfrentar los problemas de incertidumbre jurídica y la desatención de los gobiernos tanto de Rosarito, como Ensenada, que no saben a quién acudir para que les brinden los servicios y resuelvan a través de programas, las necesidades que tiene esta comunidad.

Los pobladores de Santa Anita se han tenido que organizar, a tal punto de crear un mini gobierno independiente, es decir, el comité realiza trámites, recauda fondos a través de organismos civiles y realiza acciones que corresponderían hacer al gobierno”, explicó.

La manifestación

Pinto Caballero, refirió que el pasado jueves además de la manifestación, se reunieron con dos diputadas para que tuvieran conocimiento de los problemas que enfrenta el poblado de Santa Anita, y pedir su intervención para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dé un fallo y que por fin se de punto final a este añejo conflicto que lleva más de dos décadas peleándose.

Advirtió que de no encontrar respuesta, irán a la Ciudad de México a manifestarse, pues es injusto que los pobladores de la comunidad de Santa Anita no sepan a qué municipio pertenecen y que sus carreteras no se encuentren en buenas condiciones, lo que ha ocasionado accidentes fatales con víctimas.

Además agregó, que tampoco saben a quién dirigirse, cuando se trata de obtener un permiso para comercio, lo que ha ocasionado graves problemas, para los residentes de Santa Anita, esto solo por mencionar algunos dificultades que se enfrentan a diario, luego de que el caso se turnara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que Ensenada promoviera un recurso de inconstitucionalidad, tras de que el Congreso del Estado determinara que la zona en conflicto pertenece a Rosarito, pero ya han pasado casi 3 años y lasituació,de los afectados sigue siendo la misma.