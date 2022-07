Se manifestaron organizaciones protectoras de animales en Rosarito

Rosarito, B.C.- Preocupa a grupos de animalistas en Rosarito la matanza de perros que desde hace semanas se realiza en el Centro de Control Canino, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con la Dirección de Servicios Médicos Municipales, iniciaran operativos para retirar a los caninos de las calles.

María Franco, fundadora del Santuario Esperanza, detalló que el pasado domingo integrantes de organizaciones protectoras de animales en Rosarito se manifestaron para exigir a las autoridades municipales el cese a la matanza indiscriminada de perros, en esta localidad.

Esa no es la solución, esterilizar sí representa una acción para frenar la proliferación de perros, por lo que se debería estar promoviendo este método que sí es efectivo, ya que si solo los matas no hay ningún avance y se convierte en un círculo vicioso”, comentó.

Adopción

Mencionó que la alcaldesa Araceli Brown, se presentó ante ellos en el estacionamiento de contribuyentes, donde se realizaba la manifestación, pero no hubo acuerdos.

Dijo que lo que ellos están pidiendo es que se done un terreno que sea céntrico, para que los interesados en adoptar un can puedan llegar sin problemas, ya que actualmente el Centro de Control Canino está alejado y opera sólo algunas horas, por lo que no da oportunidad a los dueños o quienes quieren adoptar, llegar a tiempo antes de que el animal sea sacrificado.

Comentó estar consciente de los problemas de salud pública que causan los perros que no están siendo cuidados, pero también tienen derechos establecidos en la ley y no se vale que los maten estando sanos, sólo porque no hay presupuesto o un espacio para mantenerlos, como una justificación y matarlos.

En un video, difundido en redes sociales, se aprecia cómo la alcaldesa Araceli Brown, megáfono en mano, llega a dialogar con los manifestantes y donde acepta que se han matado a más de 60 perros en las últimas semanas.

Luego de sostener acaloradas discusiones, la edil se retiró sin que se establecieran acuerdos que convencieran a ambas partes.