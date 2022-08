Se han presentado cuatro denuncias por maltrato animal en Rosarito

Rosarito, BC.- Son cuatro las denuncias por maltrato animal que se han presentado en Rosarito, pero solo en uno de los casos se ha dictado sentencia por esta causa, dio a conocer Blanca Álvarez Dorado, representante legal de distintas organizaciones animalistas.

Dijo que en el 2018 se dio la primera sentencia de maltrato animal y fue en Rosarito, por el caso de la perrita doberman llamada Kimba y su maltratador, pasó una noche en el Cereso y fue sentenciado a 2 años pero la condena la llevó en libertad.

Hay tres denuncias que están vigentes dijo, una de ellas, la del perrito Mailo, un Pitbull, que fue asesinado con un arma punzo cortante, hecho ocurrido en febrero del 2021 y si bien la investigación ya está concluida, todavía no se dicta una sentencia.

Más denuncias

También hay una denuncia en contra de Lidia “N”, quien tenía un albergue clandestino, ubicado en la colonia La Mina, donde murieron varios perros, hecho ocurrido en abril de este año.

Dijo que la presunta implicada ya acudió a declarar y se han realizado varias diligencias para esclarecer los hechos, pues al parecer dejó por dos semanas solos a los animales, sin agua y sin alimentos y además tenía varios enfermos y enjaulados.

Foto: Carmen Gutiérrez

Este caso mencionó Álvarez Dorado, está pendiente de integración, por lo que en los hechos ni siquiera hay muchos avances.

El caso más reciente

El más reciente, es el de la perrita Sky, denunciado en agosto del presente, ya que al parecer era víctima de zoofilia y fue rescatada, pero presentaba infecciones anales y vaginales de importancia, por lo que fue necesario sacrificarla.

La abogada refirió que en este caso, no hay un señalado como posible responsable, ya que la persona que la rescató dijo que no quería tener problemas y solo buscó como ayudarla, pero no se quiere involucrar en la investigación, por lo que se ve más difícil que el caso avance.

Apuntó que estas solo son algunas de las denuncias que se interponen, pero seguramente hay muchos más casos que no se reportan, por ello invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato animal, porque existen leyes que los protegen e incluso hay penas para sancionar el delito, pero es tarea de todos velar por el bienestar de los animales.