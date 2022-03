Retenes son anticonstitucionales y violan artículos de la Constitución

Rosarito, B.C.- La cantidad de retenes que se realizan en Rosarito es tema de preocupación sobre todo los de la Policía Municipal, que más bien parecieran recaudatorios, y no preventivos, resaltó Andrés Gómez Nájera, presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles y Accesorios (Afamaro).

Explicó que los retenes no deberían ser para cazar a quienes no tienen documentos vigentes o les falta alguno, como es el caso de los que implementa la Policía Municipal, toda vez que esa no es su función.

Dijo que los conductores no deberían ser molestados si no cometieron falta alguna de tránsito, pero a través de estos retenes se les obliga a pagar multas y el remolque de su vehículos para recuperarlos, lo que pareciera un acto doloso y meramente recaudatorio.

El dirigente de los muebleros, argumentó que ya hay varias quejas en ese sentido y se teme, que se ahuyente al turismo que apenas empieza a regresar, previo a lo que serán las vacaciones de Semana Santa.

Agregó que también hay retenes de la Guardia Nacional y del Ejército, que si bien en éstos no se remolcan unidades, si inquietan a quienes visitan en calidad de turistas a Rosarito.

A su vez, el abogado penalista y ex subprocurador en Rosarito, Adolfo Azcárrega, explicó que los retenes son anticonstitucionales y violan los Artículos 11, 16, 20 y 21 de la Constitución, que garantizan el libre tránsito por el País, sin ser molestados.

Refirió que los policías no pueden detener a un conductor sin que haya violado algún reglamento para multarlo y menos aún, remolcar su vehículo sin razón.

Este miércoles, la Policía Municipal, instaló un reten sobre la calla Alfredo V. Bonfil, en la colonia Ejido Mazatlán, donde de acuerdo a los propios oficiales se estaba solicitando documentos del vehículo a los conductores, además de verificar que tuvieran puesto el cinturón de seguridad.

En esa calle, se encontraban estacionadas una grúa en espera de ser utilizada y otra más enganchando un vehículo del servicio público, sin que tuviera ningún tipo de sello, por parte de la Sindicatura para su remolque, como lo marca el reglamento.