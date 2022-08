Regularización de colonias en Rosarito beneficiará a patrimonio de familias

Rosarito BC.- Con la regularización de 83 colonias en Rosarito, más de 18 mil familias podrán ser beneficiadas y así, lograr la certeza jurídica de su patrimonio, tras la firma de un convenio entre el ayuntamiento y el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi).

Su titular, Saúl Osnaya López, calificó como histórica la firma de este convenio, considerando que el 38% de la tierra en Rosarito está irregular, debido a las diferentes problemáticas que tiene la ciudad, de orden jurídico.

Dijo que ese porcentaje en un escenario macro, sí es importante, por la naturaleza de la tierra que se ha tenido históricamente al ser ejidales, nacionales o por sucesiones hereditarias que resultan complicadas.

Se concreta acuerdo

Mencionó que desde hace muchos años, este acuerdo se había venido platicando con los ayuntamientos pasados, pero no se había podido concretar y que por el momento, al menos 3 mil familias podrán realizar sus trámites, para que en el corto plazo les sea entregada su documentación que los acredita como propietarios de un predio.

El funcionario agregó que el convenio no incluye a las nuevas colonias, porque lo que se quiere es tener orden, para que lo que se haga bien, por lo que estarán muy cerca de los propietarios de la tierra, no solo de Rosarito, sino del resto de los municipios, para que no proliferen los asentamientos irregulares.

Por su parte la alcaldesa Araceli Brown, dijo que con este acuerdo se dará certeza jurídica a los propietarios de predios que por muchos años han permanecido en una situación irregular, y la incertidumbre es fea, pero ya podrán tener la certeza sobre un pedazo de tierra.