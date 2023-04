Regresarán a las aulas en zona escolar de Rosarito donde había olores extraños

Tanto el jardín de niños Jaime Torres Bodet y el Centro de Atención Múltiple (CAM), no regresarán hasta que se dé un informe del origen de los olores, para no poner en riesgo la salud de docentes y alumnos, pero no se ha indicado si finalmente se acatará la decisión de retornar a clases presenciales el próximo martes, en esas escuelas.