Realizan en Rosarito operativo de limpia ante pronóstico de lluvias

Rosarito, BC.- Para evitar inundaciones en la ciudad, ante los pronósticos de lluvia, se realizó un operativo de limpia en los principales arroyos que cruzan la mancha urbana, y además se retiraron viviendas hechizas de personas indigentes, dio a conocer Georgina Rangel Canchola, directora de Obras Públicas.

Explicó que uno de los puntos más críticos es el cruce del arroyo sobre la calle José Haros, que conecta con el nodo Pemex, ya que si la basura obstruye el paso del agua el riesgo de inundaciones es muy alto y afecta a las viviendas y comercios del lugar.

Te puede interesar: Cónsul General de México establece objetivo en visita a Rosarito

Dijo que en este punto incluso han muerto personas por las corrientes que se forman y por ello, no solo se retiró la basura que había en el sitio, sino también a las personas que habitan la parte baja del nodo, ignorando el peligro que corren.

Georgina Rangel Canchola, directora de Obras Públicas. Foto: Carmen Gutiérrez

Limpian otros arroyos

La funcionaria agregó que otros arroyos también fueron limpiados pues las lluvias ya están encima, aunque la gente insiste en tirar basura cerca de los arroyos y es el cuento de nunca acabar.

Te puede interesar: Entregan calentadores de agua en Rosarito

Rangel Canchola, mencionó que además se limpiaron algunos terrenos que son utilizados como basureros clandestinos, particularmente en la colonia Constitución, que es una de las más pobladas en Rosarito y donde se detectaron al menos 20 de ellos.

Pidió a los ciudadanos reportar los basureros clandestinos y lo más importante, no tirar la basura pesada en las calles, pues pueden solicitar el servicio de recolección de basura llamando al número 614 96 63 el cual es gratuito y ayudar así a que las calles no se inunden y que los desechos no terminen en el mar.