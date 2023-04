Realiza Cruz Roja tradicional desayuno de colecta anual

Rosarito, B.C.- Para recaudar fondos que ayuden a lograr la meta de un millón de pesos, la Cruz Roja Rosarito realizó su tradicional desayuno de la colecta anual, a la que asistieron representantes de diversos organismos, funcionarios públicos y ciudadanos, para realizar sus donativos.

El Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Rosarito, Conrado Hernández Tovalín, explicó que debido a la pandemia no había sido posible realizar la colecta anual, por lo que invitó a la población a sumarse a esta causa, ya que nadie es tan pobre para que no pueda donar, ni tan rico para no necesitar de los servicios de Cruz Roja.

Se mostró complacido por la gran convocatoria que se tuvo para el desayuno, donde se pretendía recaudar al menos la mitad de la meta que es de un millón de pesos, recursos con los que se pretende adquirir una unidad de rescate.

Servicio eficiente

A través de un video, se mostraron cifras de los servicios que se realizan en cuanto al traslado de pacientes en ambulancia, servicio que es gratuito y que cuesta en promedio mil 200 pesos, cada vez que una ambulancia se moviliza.

Hernández Tovalín, agradeció los donativos entregados tanto del sector privado como del ayuntamiento local, ya que servirán para seguir prestando el servicio de una manera eficiente y profesional.

La alcaldesa de Rosarito Araceli Brown Figueredo, llegó al evento con más de una hora de retraso, pero realizó el donativo por 100 mil pesos e hizo la invitación para que la gente se sume en favor de esta causa.

También estuvo presente José Rubén Rosiñol Monges, delegado estatal de la Cruz Roja en Baja California, dijo que el 98% de los servicios de ambulancia que se prestan en el Estado los realiza la Cruz Roja, por lo que cuestionó sobre qué pasaría si un día no prestara el servicio por falta de recursos.

Dijo que han tenido carencia de recursos por la falta de recaudación, pero poco a poco las cosas se van normalizando, por lo que confió en que se lograrán las metas en cada uno de los municipios.