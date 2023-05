Preocupa a padres falta de maestros en secundaria de Rosarito

Rosarito, BC.- La falta de asistencia de profesores en la escuela secundaria Lucio Blanco en Rosarito, se suma a la preocupación de los padres de familia que no saben si enviar a sus hijos a la escuela o que tomen clases en línea, porque de las dos formas aseguran, se están perdiendo clases.

Esta escuela es una de las cuatro que se localizan en la colonia Lucio Blanco, donde desde hace varios meses se detectaron olores extraños que causaron malestares a profesores y alumnos de las distintas escuelas y aunque la orden de la Secretaría de Educación es que retornen a clases presenciales, solo la secundaria acató la disposición, pero a medias.

Solo algunos salones regresaron a clases.

Los padres de familia de nueva cuenta se reunieron este jueves con autoridades educativas, para externar su preocupación por la educación de sus hijos, pues hay temor de que los olores regresen y a la fecha no se ha detectado el origen de la causa, y si hay peligro para la salud del alumnado y docentes.

Los maestros no se sienten seguros

La presidenta de la asociación de padres de familia, Emelin Castillo Mendoza, explicó que los profesores no se sienten seguros y optaron por no acudir a clases, pero una gran parte de los alumnos sí está acudiendo a la escuela, pero no tienen clases por la falta de profesores.

Divide opiniones entre padres el regreso a clases.

Agregó que la opinión de los padres de familia está dividida, ya que unos prefieren clases presenciales y otros en línea, pero ninguna de las dos opciones está funcionando adecuadamente.

Mencionó que de acuerdo a lo que se les ha informado, este jueves representantes de los sindicatos de maestros se reunieron con autoridades educativas en Mexicali, para obligarlos a regresar a las aulas, porque la disposición es que las clases sean presenciales, así que esperarán los resultados.