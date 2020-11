Pide Gobernador a alcaldesa de Rosarito ofrezca disculpas por video

Rosarito, BC.- El gobernador Jaime Bonilla, pidió a la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, que diera una disculpa a la comunidad, tras el escándalo generado por un video en el que aparece la edil en sus oficinas acompañada del Recaudador, Manuel González, un grupo musical y sobre la mesa envases de cerveza y licor.

El primer mandatario del Estado, dijo en la “mañanera” que se comunicó con la edil desde el día de ayer, luego de ver el video y ella aseguró que no estaba tomando, pero aun así Bonilla Valdés, mencionó que haya tomado o no, era inaceptable en una oficina de Gobierno, pues el horario de trabajo no importa, es el lugar de trabajo y no importa la hora.

Agregó que ella lo reconoció y le pidió a su vez que diera una disculpa a la comunidad, porque esas conductas no pueden pasar, es sumamente reprobable y agregó que se hará una investigación exhaustiva para ir al fondo del tema jurídico, caso que ya revista la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP).