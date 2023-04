Mantiene falta de personal saturada la clínica 21 del IMSS en Rosarito

Rosarito, B.C.- La falta de personal médico en la clínica 21 del IMSS en Rosarito la mantiene saturada, ya que no solo los derechohabientes de esta ciudad acuden a ella, sino también de Tijuana, lo que provoca largas horas de espera para recibir atención.

Concepción Rangel de Romo, presidente del Comité Pro Construcción de la Clínica del IMSS en Rosarito, explicó que de poco ha servido la puesta en operación de esta que inició poco antes de la pandemia de Covid-19, pues a la fecha ni siquiera están abiertos los diez consultorios que se construyeron y tampoco funciona en área de laboratorios.

Dijo que los rosaritenses deben de trasladarse a Tijuana para practicarse exámenes de laboratorio, lo que le parece injusto pues el área esta dispuesta, pero no le han dado razón de por qué no está en operación.

Refirió que inicialmente se pretendía que se construyera un hospital, ya que en esta localidad hay más de 50 mil derechohabientes, pero no se logró y en su lugar se construyó la clínica, que insistió, funciona al 50% pues de los diez consultorios disponibles, solo operan cinco y además el servicio se comparte, con pacientes de Tijuana, lo que lo hace menos funcional.

Rangel de Romo, explicó que en Rosarito solo hay un Hospital General, al cual los derechohabientes del IMSS no tienen acceso, por lo tanto deben atenderse en Tijuana, si requieren de servicios más especializados y no se ve para cuando se pueda construir un hospital que atienda las necesidades de los rosaritenses, pese a que la población no deja de crecer.