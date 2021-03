La casa de Al Capone en Rosarito B.C.

TIJUANA, B.C.- Baja California esconde muchos misterios, uno de los más sorprendentes se encuentra a orillas de la carretera entre Rosarito y Ensenada. Una casa abandonada, comúnmente llamada “Casa de piedra” sobre esta se cuentan muchas historias, por ejemplo hay quienes dicen que si duermes ahí despiertas en la playa o que por las noches espantan, pero de todas, la leyenda que sobresale es que supuestamente perteneció al famoso Gángster Al Capone.

Se rumora que cuando Al Capone estaba en la cúspide de su carrera delictiva comenzó a ser perseguido por la oficina de impuestos de estados unidos, por lo que se vio obligado a buscar refugios lejos del agente Eliot Ness, famoso por sus esfuerzos para derribar a Al Capone y hacer cumplir la prohibición en Chicago y el líder de un famoso equipo de agentes de la ley de Chicago. apodados Los intocables.

Dicen que Al Capone eligió a Rosarito como destino para su lujosa residencia por su cercanía con la frontera de Estados Unidos, la cual le permitía ir y venir cuando se le antojaba.

Se dice que la casa era lujosa, similar a su residencia en Estados Unidos, y que siempre era custodiada por gangster que vestían de gabardinas. con jardines enormes donde daban cientos de fiestas con los mejores licores y más exquisitos platillos, con estacionamiento ocupado por los más lujosos autos de la época. Supuestamente el interior de la casa escondía túneles que daban con popotla, por los cuales traficaban con licor y además servía de escondite. Tras ser capturado el Padrino la casa quedó en abandono y con el paso del tiempo se fue deteriorando.

Actualmente se encuentra en ruinas a consecuencia de accidentes automovilísticos y del mal cuidado, de la sala de estar solo queda una pared y parte de lo que fue una ventana y la chimenea, las puertas que daban acceso a las bodegas y escaleras del segundo piso para subir a las recamaras y bajar a los túneles se mantienen clausuradas, esto se realizó para evitar que la ciudadanía hicieran mal uso de la vivienda, aunque eso no pudo detener a las personas en situación de calle que deciden pasar algunas noches y días ahí. En la parte trasera de la casa se pueden observar unas escaleras muy grandes construidas de piedra y da mejor vista al interior de la casa.

Para saber la verdadera historia detrás de los mitos y leyendas que se dicen sobre la casa, entrevistamos a Juvenal Arias Pérez. Quien es Cronista Vitalicio y Honorífico de Playas de Rosarito.

Juvenal Arias Pérez, cronista de Playas de Rosarito.

“Como antecedente debo decir que la Ley Booster o la ley seca en Estados Unidos se dio entre 1920 y 1933 entonces Al Capone dice que se dice mucho que usaba esta casa como una casa de retiro y que existían fiestas continuas, el estuvo detenido en 1930 y fue condenado en 1931 a pasar una gran temporada en prisión hasta que falleció, esta casa se construyó a partir de 1930 por lo tanto no pudo estar Al Capone en esta casa en 1930 porque no coinciden las fechas, esa es básicamente la historia de esa casa, se conoce esta casa como la casa del Chale Cuevas, o la casa Cuevas, y si, aparentemente había un intercambio de licor porque el Chale Cuevas adquirió y revendia licor, pero no coincide la historia con lo que se busca en cuanto a Al Capone”, Explicó Juvenal Arias Pérez. Cronista Vitalicio y Honorífico de Playas de Rosarito.

Aunque las pruebas demuestran que la casa no pudo pertenecer al famoso Gangster, está sin duda alguna llama la atención de propios y extraños que llegan a contemplar lo que fue algún día una lujosa mansión que hoy alberga muchas leyendas.