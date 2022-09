Inconformidad por aprobación para construcción de velatorio operado por DIF Estatal

Rosarito, B.C.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Rosarito aprobó la rehabilitación y construcción de un velatorio, que será operado por el DIF Estatal, pero de acuerdo con los ediles de oposición, no se presentó ningún dictamen para conocer si la obra cumple con la normatividad.

La regidora Kareli Leal, dijo que en 5 minutos se explicó lo que será el velatorio y otras cuatro obras que se aprobaron, sin haberse analizado antes pues si bien el proyecto del velatorio inició en el 2019, a los ediles no se les presentó, por lo que sería irresponsable votar en favor de obras que se desconocen.

Al respecto, la alcaldesa Araceli Brown, la increpó diciendo que si ella necesitaba más tiempo para analizar, sí quería y hacía esperar a la población porque no sea la forma como a ella le gusta, pues ellos estaban al revés pensando que la necesidad de la gente no puede esperar más, porque las cosas no se han hecho mal y la gente les ha otorgado la confianza.

Además indicó que esa era una necesidad que se había pospuesto desde hace muchos años y efectivamente lo propuso pero no se pudo lograr, por gente negativa así como usted, le dijo.

A su vez, la regidora Dalia Salazar del PES, dijo que el velatorio requería de un dictamen por el cambio de uso que se dará al inmueble, y se presentó el proyecto sin previo aviso, pues no se sabe qué es lo que se va a rehabilitar, qué será construcción nueva y no se sabe si se cumple o no con las leyes.

Un censo

También externó que había inconformidad de los residentes de Lomas del Coronado por la construcción de ese velatorio, pues estuvo presente el día de la reunión y cuenta con fotografías y videos de la gente que fue acarreada pues no vive en el sitio, para lograr que se aprobara solo levantando la mano y el compromiso de hacer un censo que no se sabe en dónde está.

Brown Figueredo comentó que si se iban a llevar así, pesado, pues no son iguales, pues no son como los gobiernos del pasado, que no acarrean a nadie que la gente va por voluntad y jamás vería eso.

Las regidoras de Movimiento Ciudadano y PAN, también se sumaron al descontento por no haberse entregado un dictamen y además que se hubiera aprobado un convenio con el DIF Estatal, mismo que les fue entregado en el momento que iba a votarse.

El velatorio tendrá un costo de 10.4 millones de pesos, y también se aprobaron obras para la reconstrucción del Centro Comunitario Tonatzin por 10.5 millones de pesos; la rehabilitación del centro Acuático por 7.3 millones de pesos, la colocación de una barda perimetral en el Palacio Municipal por más de 325 mil pesos y la construcción de una bodega, por 1.7 millones de pesos.