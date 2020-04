Herminia busca sobrevivir en zona turística de Rosarito   

Playas de Rosarito.- Para doña Herminia Alvarado Pilar, una mujer con más de 70 años a cuestas, dejar de trabajar en tiempos del Covid-19, no es una opción, ya que no solo es la comida la que debe buscar a diario sino que ahora también debe sacar el dinero con el que comprará los medicamentos que requiere su hijo, afectado por la epilepsia.

Ella es vendedora ambulante y produce pulseras tejidas y otros artículos creados por ella, para expenderlos entre los visitantes que llegan a Rosarito, sobre todo a la playa, pero no hay muchos clientes ya que desde hace semanas el flujo de personas en la Zona Turística se ha reducido sensiblemente.

Para ella no hay cubrebocas, gel antibacterial o guantes sanitarios, solo la necesidad de conseguir el sustento y los medicamentos, estos últimos que rebasan los 500 pesos y que la obligan a sortear el Covid-19, por más de 8 horas al día, sentada en la banqueta en espera de algún cliente.

Su hijo de casi 40 años la acompaña, entre sus manos porta un letrero que dice “No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es un pesito. Gracias”. A su lado, hay una andadera que le permite mantener su paso mientras camina ya que, es un hombre enfermo que constantemente sufre de ataques epilépticos y además, presenta problemas de retraso mental, pero aun así busca la manera de apoyar a su madre, para que ella lo apoye a él.

No, no es fácil para esta familia salir adelante, menos aun en esta época de emergencia sanitaria, en la que no pueden resguardarse en su casa, pues la necesidad los obliga a salir a las calles aunque su actividad, no es considerada como esencial.