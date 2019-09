Gestión de Rincón falló en seguridad, opinan empresarios

Rosarito, B.C.

La seguridad pública y creación de obras de infraestructura que permitan el crecimiento armónico de la ciudad, son los temas pendientes que la alcaldesa Mirna Rincón heredará a la próxima administración, coincidieron líderes de diferentes sectores de la sociedad civil en Rosarito.

Entrevistados por separado, Rafael Crosthwaite, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Salvador Ochoa, presidente de la Asociación Al Encuentro del Ocaso, Rosario Castillo, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Similares (Rebasi) y Judith Rochín, presidenta del Grupo Madrugadores, indicaron que el VII Ayuntamiento se destacó por la buena administración de los recursos, ya que en este periodo se lograron estabilizar las finanzas y no se adquirieron nuevas deudas.

Coincidieron también en que hizo falta el ordenamiento de la ciudad e impulsar proyectos de impacto que permitieran el desarrollo económico de Rosarito, como obras viales e infraestructura en la playa.

El reclamo más sentido fue la inseguridad pública, por la cantidad de robos y asesinatos que se han cometido durante este periodo de gobierno, considerando que este tema deberá ser prioritario para la nueva administración que encabezará Araceli Brown.

Rafael Crosthwaite Reyes Presidente del CCE

Lo bueno

Se administraron bien los recursos, aparentemente no hay deudas y no salimos tan mal como en otras administraciones debiendo tanto, ya que se pagó la deuda histórica que se tenía con el Issstecali.

Creo que ese es uno de los renglones positivos de la administración de la alcaldesa Mirna Rincón, pues hasta ahorita no se tienen noticias de que se hayan adquirido nuevas deudas para salir con los gastos de la administración y prestación de servicios del Gobierno.

Lo malo

No hubo desarrollo económico, no se hizo ningún proyecto importante en infraestructura para detonar el crecimiento de Rosarito, se mantuvo estático, no pasó nada en estos tres años de gobierno, el Municipio no creció, solo se pavimentaron algunas calles pero no se hizo ninguna obra importante para el crecimiento de la ciudad y el fomento de las inversiones.

La inseguridad se deja en niveles muy altos, llegamos a ser de los municipios más inseguros en el País, la incidencia delictiva sigue creciendo, los robos domiciliarios están descontrolados y el descontento de la gente que prefiere no denunciar, por eso a veces la cifras no lo demuestran, pero en los hechos y el sentir sí existe un grave problema de inseguridad, y qué decir de la cantidad de asesinatos que se cometen a diario.

Lo pendiente

Faltó mucho por hacer, queda pendiente resolver el problema de inseguridad, además del seguimiento a proyectos de desarrollo que el sector empresarial propuso como lo es una marina, ya que se tiene 54 kilómetros de costa y no lo podemos aprovechar.

En la promoción turística, es necesario invertir más recursos y tiempo para que los visitantes volteen a ver a Rosarito y además crear nuevos mercados de atracción para impulsar el turismo.

Rosario Castillo Ceja Presidente de Rebasi

Lo bueno

Se subsanaron algunos problemas de las finanzas públicas, se cubrieron deudas como la del Issstecali que se venían arrastrando de administraciones pasadas.

Además los servicios públicos como la recolección de basura no presentó grandes irregularidades y se realizaron inversiones para la iluminación de la ciudad e incluso introducción de agua en algunas colonias.

Es importante que no se haya contratado más deuda pública en este periodo de gobierno porque eso limita el desarrollo de la ciudad, creo que son parte de las acciones buenas que se realizaron durante el trienio de la alcaldesa Mirna Rincón.

Lo malo

De las cosas malas resalta el desorden en la vía pública que refleja la falta de administración de los espacios públicos como lo fue el crecimiento desmesurado de los mercados sobrerruedas, vendedores ambulantes, y la venta de bebidas con graduación alcohólica por todos lados sin permiso.

Hay un total desorden en la Zona Centro de la ciudad, además la inseguridad presenta niveles de preocupación, y los homicidios representan cifras históricas para Rosarito.

Este el tema de la inseguridad, limita el crecimiento de la ciudad porque ahuyenta al turismo y con ello se frena el desarrollo no solo del sector restaurantero sino también el de otros mercados dirigidos al turismo.

Nos cuesta mucho mantener las fuentes de empleo y sobre todo la tranquilidad de los rosaritenses.

Lo pendiente

Además de la seguridad pública, queda pendiente el ordenamiento de la Zona Centro, la creación de infraestructura vial y de la playa, ya que no es posible que sea nuestro recurso principal y que se carezca de servicios y atractivos en esas áreas de la ciudad.

Por ejemplo desde hace más de una década se realizan proyectos para la construcción de un malecón, pero ninguno de ellos ha aterrizado pese a los varios anuncios con presupuestos autorizados para su construcción.

Adicional a ello, está pendiente el tema de la Plaza San Fernando, un sitio que se llenó de paracaidistas, muchos de ellos dedicados a delinquir y desafortunadamente la autoridad no ha actuado lo suficiente para frenar su crecimiento y atacar los problemas de inseguridad que genera ese lugar.

Salvador Ochoa Fajardo Presidente de la Asociación Al encuentro del Ocaso

Lo bueno

El apoyo a las personas de la tercera edad fue muy bueno durante esta administración, se dio especial atención a las necesidades de los abuelitos, un sector que no siempre es tomado en cuenta por el gobierno.

En este periodo se logró que los adultos mayores por fin cuenten con un panteón municipal que se gestionó desde hace años, y que por razones diversas no se había podido concretar.

También se notó la buena administración de los recursos públicos, pues se atendió en la manera de lo posible los problemas de la ciudad y demandas ciudadanas sobre todo en las colonias, donde se pavimentaron calles y se rehabilitaron otras tantas.

Considero que hizo buen gobierno la alcaldesa Mirna Rincón, pero tres años no son suficientes para resolver todos los problemas de una ciudad como Rosarito.

Lo malo

La inseguridad estuvo fuera de lugar, la incidencia delictiva creció por la cantidad de robos y asesinatos cometidos durante estos años, creo que en ese tema faltó hacer más para mantener la ciudad segura.

También hizo falta ordenar las calles, porque las banquetas están invadidas y la gente se ve obligada a caminar por las avenidas con muchos peligros para el peatón.

Además la ciudad necesita de mayor infraestructura y desafortunadamente no se realizaron obras de impacto para el desarrollo de la ciudad.

Lo pendiente

La delegación Primo Tapia es uno de los pendientes que deja este Gobierno, esta zona no tuvo la atención que requieren sus habitantes, estuvo muy olvidada y es una comunidad con muchas carencias.

Yo no sé si los funcionarios que estuvieron a cargo de la delegación no informaron adecuadamente y a tiempo a la Alcaldesa sobre las necesidades y reclamos de la comunidad, pero faltó mucho trabajo para mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

La seguridad pública también queda pendiente y es un tema que deberá ser prioritario para la próxima administración.

Judith Rochín Ibarra Presidenta del Grupo Madrugadores

Lo bueno

Están anunciando que las finanzas que se dejan a la próxima administración son buenas, y que no se adquirió deuda pública durante este trienio y que además se pagaron adeudos pendientes de otros gobiernos.

Yo creo que esas son buenas noticias, pero esperemos que no haya sorpresas una vez que inicie la administración de Araceli Brown, porque a veces se ofrecen datos que no corresponden a la realidad, pero se tiene confianza en los avances en este renglón, para que no se repitan crisis económicas como ya se ha visto.

En el área de transparencia hubo mucha promoción, pero no siempre era fácil obtener la información que se solicitaba en esa oficina.

Lo malo

Lo pendiente

La realización de obras viales para intercomunicar a la ciudad y el Municipio de Tijuana, ya que se generan enormes embotellamientos por la falta de vías alternas, creo que son algunos pendientes que deja del gobierno de Mirna Rincón.

Adicional a ello, la atención en el tema de seguridad pública porque durante este periodo aumentó considerablemente.

No sé qué falló, pero los resultados no son favorables y la población necesita sentirse segura para lograr una ciudad próspera.