Familia kumiai vive calvario: autoridades los abandonan con un cadáver  

Playas de Rosarito.- Días de angustia y desesperación pasó la familia Meza Fernández, luego de que uno de sus integrantes falleciera y tuvieran que esperar varios días, tras de que ninguna autoridad tomara parte en el asunto.

El Delegado de Primo Tapia donde ocurrió el deceso, José Juan Serna, narró que fue el sábado por la noche cuando la familia que pertenece a la comunidad kumiai se comunicó con él para pedir apoyo, ya que el fallecido tenía tres o cuatro días y no sabían qué hacer con el cadáver.

Dijo que de acuerdo con los afectados, la víctima de 50 años, era adicto y vivía solo en una modesta vivienda ubicada en la calle Dionisio Coronado en la colonia Fundadores, en Primo Tapia, y cuando se dieron cuenta que el hombre no respondía, denunciaron el hecho pidiendo ayuda a las líneas de emergencia, pues si bien no presenta huellas de violencia, se desconoce la causa de la muerte.

El funcionario, agregó que de acuerdo a lo dicho por la familia, el Semefo no podía recibir el cuerpo debido a la contingencia por el Covid-19 y que deberían tratarlo directamente con la funeraria, pero como no tenían dinero para cubrir el costo del servicio, no tuvieron más remedio que quedarse con el cadáver.

En ése sentido, explicó que se realizaron las gestiones necesarias por parte del Gobierno Municipal y el día de ayer fue posible que una funeraria recibiera el cuerpo.

Dijo desconocer si debido a los protocolos por el Covid-19 ocurrió una situación tan lamentable como ésta, ya que según la versión de los deudos tampoco los agentes ministeriales quisieron hacerse cargo del cuerpo, pues no hay datos que pudieran asegurar que la víctima tuviera síntomas causados por el virus, antes de su muerte, pues eso ya le corresponde a las autoridades.