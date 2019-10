Efraín Campos, el señor de los perros

Rosarito, BC

Cerca del bulevar Popotla en Playas de Rosarito, Efraín Campos tiene su casa, donde comparte con 24 perros, todos rescatados de las calles del centro del llamado quinto municipio de Baja California.

Se sabe el nombre de cada uno de ellos, los considera su familia. En el hogar comen, descansan y conviven, pero todos los días se suben a una camioneta que les fue donada por una persona estadounidense y hacen el mismo recorrido.

“Me voy al centro de Rosarito y me llama la gente y me dice que andan ahí perritos que están sufriendo y hago el recorrido y el que veo que no tiene dueño y necesita ayuda lo subo y me lo llevo” dijo Efraín en entrevista mientras conducía el automóvil.

Se coloca de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en el bulevar Popotla, para que los perros que rescata se desplayen en campo abierto en un terreno baldío y al mismo tiempo los ciudadanos puedan ayudarlo con donativos para las mascotas.

“Necesito principalmente cobijas, toallas, comida y shampoo para las pulgas y garrapatas” expresó a quien algunos llaman “El Señor de los Perros”.

Don Efraín llegó al noroeste del país como muchos, con la intención del sueño americano, pero terminó alcanzándolo en suelo mexicano, haciendo lo que más le gusta: rescatar y darle una segunda oportunidad a los perritos.

Desde la década de los 70’s migró a Tijuana y cruzó a Estados Unidos donde vivió más de 30 años, de hecho su familia se quedó en la unión americana después de que a él lo deportaran en el año 2000; desde entonces empezó a rescatar mascotas en Baja California.

A los animales que tiene les da comida, agua, les pone sombra cuando necesitan y los cura de cualquier padecimiento, sólo los da en adopción mediante asociaciones estadounidenses porque desafortunadamente en México ha tenido malas experiencias.

“He dado algunos en adopción aquí pero luego los echan a la calle otra vez y ahorita he decidido quedarme con ellos, pero he llegado a tener hasta 36 perros, y algunos sí se van para el otro lado, pero solamente para allá porque aquí los vuelven a tirar” agregó.

Efraín Campos “El Señor de los Perros” tiene 24 por ahora, aunque dice que seguirá rescatando a todos los que se encuentre y lo necesiten, mientras tenga la energía y el apoyo de su comunidad.