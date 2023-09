Cuatro personas han muerto ahogadas durante el año en Rosarito

Rosarito, B.C.- En lo que va del año cuatro personas han muerto ahogadas en Rosarito, pero ninguna de ellas falleció dentro de la llamada zona blindada, que abarca la playa centro, explicó Carlos García Ames, director de Protección Civil y Bomberos.

El funcionario anunció que el 30 de septiembre concluye el contrato de los salvavidas temporales, por lo que el número disminuirá considerablemente, aunque habrá tres salvavidas por turno para cubrir las 24 horas.

Te puede interesar: Disminuyen ingresos de restaurantes en Rosarito: Canirac

García Ames, explicó que cada año se contratan en promedio 15 salvavidas para la temporada de verano que está por concluir, que es en la etapa que más vigilancia hay en la playa, por lo que pidió a los visitantes extremar precauciones durante su estancia, ya que sólo se realizarán recorridos de vigilancia a partir de octubre.

Detalló que lamentablemente en estos meses del año han fallecido cuatro personas por ahogamiento, todas ellas en playas donde no había vigilancia de salvavidas y aunque se pide que no ingresen al mar en ese tipo de playas, la gente no hace caso y ocurren las desgracias.

El funcionario explicó que es importante que la gente tenga conocimiento de la disminución de los salvavidas y que atienda las recomendaciones para tener una estancia segura en las playas.