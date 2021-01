Colocan letreros guía en cerro El Coronel

Playas de Rosarito.- Para ayudar en la localización de personas extraviadas en el cerro El Coronel, bomberos de Rosarito colocaron letreros en sitios estratégicos, para facilitar esta tarea, pues aunque el senderismo continúa suspendido a causa de la pandemia, la gente sube al cerro bajo su riesgo y al final pierden el camino.

El Director de Protección Civil y Bomberos, Aroldo Rentería, explicó que se trata de una iniciativa del turno tres de bomberos, ya que es durante las noches cuando más rescates se han realizado de personas extraviadas en ese cerro.

Dijo que los tragahumo colocaron los letreros en sitios que destacan y pueden ser un punto de referencia, para la gente que se extravía al momento en que solicita el auxilio de las autoridades.

El funcionario detalló que en lo que va de la pandemia se han rescatado en promedio a 30 personas e incluso en una ocasión fue necesaria la intervención de un helicóptero para rescatar a una mujer que se lesionó.

Agregó que el senderismo es una actividad que continúa suspendida, por lo que no está permitido que grupos organicen caminatas sin embargo, eso no ha limitado el que la gente acuda por su cuenta y muchas veces no tiene ningún tipo de experiencia y tampoco conocen el terreno, por lo que es muy fácil que se extravíen.

En ese sentido, hizo un llamado a la población, para evitar esta actividad, hasta nuevo aviso.