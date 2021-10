Buscan fincar responsabilidad a policías que realicen mal sus informes policiales homologados

Rosarito, BC.- Fincar una responsabilidad a los policías que realicen mal el Informe Policial Homologado (IPH), para descartar que los informes sean hechos con dolo y que permitan la liberación de presuntos delincuentes, es la propuesta que se impulsará a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP).

Durante la reunión sostenida con el Grupo Madrugadores de Rosarito, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en la localidad, Eduardo Castro Jiménez, resaltó que actualmente no hay sanciones para los policías que realizan el IPH de manera inadecuada o con dolo, que favorece a los señalados de la comisión de un delito.

Mencionó que no solo se trata de que se impartan cursos de capacitación a los agentes para esta tarea, sino que realicen bien su trabajo, ya que los policías municipales son los primeros respondientes y de ahí, se derivan las investigaciones en la comisión de un delito.

Imagínense cuánta gente sale de una vinculación a proceso, porque no se hace un IPH correcto”, comentó.

Falta transparencia en procuración de justicia

En cuanto a la procuración de justicia, resaltó que falta transparencia, ya que hay desinformación sobre los procesos que se siguen y resulta confuso que un señalado de cometer algún ilícito, se libere sin que se especifique que el proceso en su contra sigue y que puede ser encarcelado por los hechos que se le imputan.

Castro Jiménez, dijo que con el nuevo gobierno, tanto en el ámbito municipal como el Estatal, la ciudadanía debe levantar la voz para exigir a sus autoridades que las cosas cambien y que se corrija lo que no está funcionando, porque no se vale sólo decir “esto no es de mi competencia”, pues la gente busca soluciones para mejorar su calidad de vida, sobre todo en el tema de seguridad, que a todos nos compete.