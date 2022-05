Aumentan atenciones por omisión de cuidados a menores en HG de Rosarito

Rosarito, BC.- Las atenciones a menores por lesiones que pudieran suponer un maltrato no son recurrentes en el Hospital General de Rosarito, pero sí hay un mayor número de reportes de omisión de cuidados, que pudieran poner en riesgo la salud de los niños, explicó Luis García Martínez, titular del nosocomio.

Dijo que la omisión de cuidados es un tipo de violencia hacia un niño ya que están mal atendidos, desnutridos, con enfermedades que no son atendidas adecuadamente, no van a consultas médicas, no tienen cartilla de vacunación y gran parte de ellos son hijos de padres adictos.

Agregó que todo este tipo de casos son reportados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que son los encargados de determinar las acciones a seguir, como en el caso de algunas mujeres quienes, llegan intoxicadas a parir, se les da de alta y el menor se queda en observación y en el ínter la mamá ya no regresa a reclamarlo, por lo que es enviado a un albergue si no hay un familiar que se haga cargo.

Luis García Martínez, director del Hospital General de Rosarito. Foto: Carmen Gutiérrez

Menor intoxicado con anfetaminas

Recientemente comentó, se atendió a un menor de 7 años intoxicado y al realizar el examen antidoping salió positivo a anfetaminas, él pertenece a una familia disfuncional y se dio parte a la procuraduría, quien determinó la entrega del niño a su madre, ya que estaba bajo el cuidado de su abuela, cuando se intoxicó.

Mencionó que por la dinámica familiar en la que se desenvuelve el menor, platicada por los involucrados, es probable que tarde o temprano pudiera regresar al hospital, por la misma causa.

García Martínez, refirió que al mes llegan a presentarse en ocasiones hasta tres casos de niños víctimas de omisión de cuidados, mientras que aquellos con sospecha de ser maltratados físicamente, afortunadamente son muy esporádicos.